Denuncian la inacción del Concello en relación a obras “ilegales” en el cementerio de Carreira y Aguiño

Continúa la batalla iniciada hace aproximadamente un año por propietarios de nichos y panteones en el cementerio de Carreira y Aguiño en relación a unas obras que consideran “manifiestamente ilegales” y que fueron promovidas por el párroco, y ahora han decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Ribeira por “inacción”. Cabe recordar que, en su momento, incluso llegaron a paralizarlas temporalmente, teniendo que intervenir las Policías Local y Nacional, que lograron apaciguar los ánimos de los afectados tras recibir promesas sobre los trabajos a realizar, pero que aseguran que a día de hoy siguen sin acometerse. Los afectados incluso presentaron entonces una denuncia urbanística en el Concello, en donde les dijeron de palabra que estaba todo “correcto”.



Como los dueños de las sepulturas no las tenían todas consigo, siguieron dando nuevos pasos en todos estos meses y encargaron un informe pericial que, aseguran, acredita lo denunciado desde un primer momento. Señalaron que el cura párroco de Carreira promovió esas obras presentando años atrás una memoria valorada, pero que no contemplaba los requisitos técnicos exigidos, pues el arquitecto municipal le solicitó que estuviera visada por el Colegio Oficial de Arquitectos y tuviera la dirección de obra, “cuestiones de las que carece”, precisó el abogado Juan Folgar, que defiende los intereses de los perjudicados. El letrado y los afectados detallaron que las obras se ejecutaron parcialmente y sin que se respetase ni tan siquiera lo contemplado en la referida memoria valorada, al realizarse obras a mayores y otras que no se ajustan a ese documento. “Ni tan siquiera cumple los requisitos exigidos por Patrimonio”, subraya Folgar.



Además, lo recogido en el referido informe pericial de que la obra no coincide con la memoria presentada ni con los requisitos exigidos por Patrimonio, fue corroborado hace pocos meses por el arquitecto municipal ribeirense. Juan Folgar advierte que, transcurrido bastante tiempo desde entonces, el Concello ribeirense no abrió expediente de reposición de la legalidad urbanística alguno, ni el correspondiente expediente sancionador, ni tampoco acordó la paralización de las obras. Por ello, debido a esa “inacción” y “falta de gestión”, señala que los afectados se han visto obligados a solicitar el auxilio judicial mediante la interposición el pasado lunes de un recurso contencioso-administrativo. Previamente, también denunciaron, con copia del informe pericial, “esas obras in cobertura jurídica y manifiestamente ilegales” ante el Arzobispado de Santiago, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y la Dirección Xeral de Patrimonio, y los denunciantes están a la espera de las respuestas que les puedan proporcionar esos órganos.