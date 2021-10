Abel Caballero es un todoterreno

Abel Caballero por su ciudad hace lo que sea necesario. Y si es convertirse en operario por un minuto para participar en el montaje de la bola de Navidad ante las cámaras no le frena ni el ir en traje ni el no llevar guantes y botas de seguridad. Pues bueno es él. Te coloca la pieza, te dice cómo tienes que encuadrar la foto y si hace falta es capaz de sacarla y salir en ella. Hay quien dice que este estilo político ya no se lleva, pero igual eso depende de quien lo practique. A Abel le sale de maravilla, a las urnas nos remitimos. Si es el rey del marketing se reconoce y punto. FOTO: Abel Caballero, ganándose a la cámara | efe