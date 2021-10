Los Mexilloeiros San Xulián ofrecerán plátano canario y material escolar por los “Defuntiños”

Innovar, a veces, es volver a lo que fue siempre y ya no es. La Agrupación de Mexilloeiros San Xulián ha decidido este año dar un giro al día de los “Defuntiños”. Se trata de una tradición típica y propia de A Illa de Arousa, en la que el 2 de noviembre, los niños del municipio recorren la localidad, puerta a puerta, pidiendo “unha esmola polos defuntiños que van alá”. Todavía hoy se realiza, pero lo que reciben ahora normalmente son caramelos, chucherías o snacks en bolsas, nada natural.



Isidro García, vicepresidente de la asociación, explica que este año, a los niños que llamen a la puerta de los mejilloneros de San Xulián, no se les dará lo que ya obtienen en otras casas. Este año, tendrán allí plátanos de Canarias y material escolar.



La idea nació primero como una forma de rescatar la tradición: “Cando nós eramos rapaces, daban fruta, castañas, cousas así”, recuerda. “Para o meu gusto, isto agora derivou un pouco mal, todo o mundo da chucherías. Así que pensamos en volver á orixe”, valora el también exconcejal.



Planteado esto, surgió otra idea: Si la fruta era plátano de Canarias, se ayudaba también a otra economía insular, la maltrecha canaria, por el volcán activo. Así que ya han encargado 200 unidades de fruta y, si hace falta, comprarán más.



También darán a cada niño algún rotulador, goma, lápices o similar, algo que puedan aprovechar en su educación y que no solo sea acaparar, y muchas veces acabar tirando, decenas de dulces en casa. Seguro que resulta.