El PBBI solicita elaborar un plan para afrontar los problemas de inseguridad ciudadana en Ribeira

La seguridad ciudadana es un asunto que desde hace bastante tiempo preocupa enormemente a los ribeirenses, pero en los últimos meses aumentó notablemente la intranquilidad, aunque de lo que trascendió de lo abordado en la última y demandada junta local de seguridad pudiera parecer lo contrario. En este sentido, residentes del casco urbano y de las parroquias piden a las autoridades que “baixen á realidade da rúa” y tomen medidas para zanjar o, al menos, mitigar, esa delicada situación. El Partido Barbanza Independiente (PBBI) se ha hecho eco del sentir de los vecinos y ya registró una propuesta para que se elabore un plan de seguridad ciudadana de manera consensuada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se les dote de medios y recursos, así como de las acciones necesarias.



Quien suscribe dicha moción es el concejal Miguel Ángel Vázquez Salgueiro, quien recuerda que Ribeira fue siempre un “concello familiar” en el que cualquier niño o persona mayor podía caminar por las calles sin contratiempos, pero precisa que “é evidente que o problema co mundo das drogas fixo do noso concello un lugar, desgraciadamente, referente neste ámbito, sendo esto un reflexo da Galicia costeira dos anos 80 en xeral”. Añade que no hace falta más que pasear por las calles de la localidad para percatarse de la presencia de gente “que nos mostra o duro desas xeracións”, y cientos de familias afectadas por esas oleadas de consumo de drogas y malos hábitos.



El edil del PBBI coincide con vecinos en que la inseguridad se está incrementando en la actualidad y subraya qu e, sin desmerecer las iniciativas de otros grupos para contar con más zonas verdes, que se mejore la limpieza de aceras o se arreglen calzadas, “todo esto pasa a un segundo plano en canto se lles pregunta aos cidadáns de Ribeira se prefiren vivir nun concello seguro ou non”. Aunque Vázquez Salgueiro reconoce que el Concello no tiene materia legislativa para hacer frente a ello, sostiene que lo que puede hacer es aumentar el personal, como se pidió que se incluyera en el presupuesto o que se opte por la creación de forma urgente de un plan de seguridad ciudadana.







“Esto ten unha importancia especial e hai que darlle a prioridade que así o merece, pois todos temos familiares que poden ser susceptibles de sufrir roubos, ataques ou que poida perigar a súa integridade física, ou mesmo por todos nos”, indicó el concejal. Vázquez sostiene que no se puede mirar para otro lado y que este asunto es “capital” respecto al que la corporación municipal debe tomar medidas, “pois é o noso deber tratar de revertir esta situación” y que “non se pode evitar falar deles”, pues subraya que si no los afrontan, quienes lo seguirán sufriendo son los vecinos.