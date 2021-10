Objetivo, sumar en Palencia

Por cuarta vez en su historia el Arosa juega esta tarde (17 horas) en Palencia. Lo hace cuando se van a cumplir 71 años de su primera visita a la antigua Balastera, saldada con derrota. Al igual que las dos siguientes cuando solo había dos grupos de Segunda B en los ochenta, y con el actual director deportivo Rafa Sáez en el equipo. El partido de hoy será muy distinto a los de antaño.



Primero por el escenario, la Nueva Balastera, estadio moderno estrenado en 2006 con capacidad para más de 8.000 espectadores. Y segundo por el rival, ya que enfrente no estará esta vez el CF Palencia, desaparecido en 2013, sino el Palencia Cristo Atlético, un club creado curiosamente en 1985, año de la última visita del Arosa al valle del río Carrión.



El Cristo Atlético debuta en Segunda RFEF después de varias temporadas en Tercera y comparte el objetivo de la permanencia con los arlequinados. De momento están igualados en la tabla, con 10 puntos, y atraviesan por un momento delicado de resultados. Los locales llevan dos derrotas seguidas por la mínima ante Real Avilés y Bergantiños, y el Arosa perdió 4 de sus últimos 5 preguntas. Son rivales directos, aunque nada parecidos.



El Cristo Atlético cuenta con una plantilla joven, de calidad, que apuesta por el fútbol de ataque asumiendo bastante riesgos. El Arosa basa su fortaleza en el bloque y en su seguridad defensiva. Hasta ahora solo ha puntuado en los partidos que ha echado el candado.



Ayer la expedición viajó a Palencia con 17 jugadores, incluido el portero juvenil David Conde. A las bajas de Álex Cobo, Róber y Campillo se sumó Alberto Martín, con una elongación muscular. Por contra entró en convocatoria Álvaro Denis. Jorge Otero ve acortado su margen de maniobra en la plantilla, en la que el defensa andaluz y Sidibé están inéditos en liga.



El entrenador del Arosa se refiere al rival como “un equipo joven que le guste tener mucho el balón y que hace un juego combinativo, mete mucho ritmo, va hacia arriba y es muy valiente, nos va a exigir estar a muy buen nivel en defensa”. Otero ve al Cristo Atlético como un rival “difícil y de nuestra liga”. El conjunto local deja situaciones para que sus oponentes le hagan contraataque, curiosamente el Arosa tiene en las transiciones, además de en el balón parado, su mayor caudal ofensivo. Otero cree que a su equipo le falta “más decisión” en los últimos metros para aumentar la producción ofensiva, asignatura pendiente tras el último partido en Avilés, donde el Arosa solo realizó un disparo entre los tres palos, que fue el gol.



En los palentinos destaca el central Abel Pascual, con experiencia en Segunda B en el Guijuelo y el Valladolid B, y los atacantes Alfredo Sualdea “Frodo”, que lleva 2 goles, y el extremo Edu Gallardo, el mayor peligro ofensivo junto a Adri Pérez, que suma 3 goles. El Palencia Cristo Atlético ganó en la Nueva Balastera a Coruxo (2-1) y Navalcarnero (3-0), empató con el líder Unión Adarve (1-1) y solo cedió ante el Real Avilés (1-2).



Jorge Otero explicó que no valora cambiar el dibujo a tres centrales, y que no le preocupan excesivamente los últimos goles encajados a balón parado, situación del juego en la que también anotó su equipo varios goles en lo que va de competición. “Para ganar hay que hacer muchas cosas bien y tener una pizca de suerte”, sostiene, con la ambición de “sumar los tres puntos” esta tarde en Palencia.