El otro nacionalismo se está moviendo

Carles Puigdemont no puede estar tranquilo. Resulta que el nacionalismo conservador (a imagen y semejanza del PNV) que un día representaron Convergencia y Unió, está moviendo ficha. No se sienten identificados por la deriva personalista en la que ha caído Junts y están dando pasos que podrían terminar en la creación de un nuevo partido. No hace falta recordar que ese nacionalismo fue el imperante en Cataluña hasta que Mas se lió la manta a la cabeza y optó por intentar montar su república para intentar tapar el escándalo de las comisiones. Veremos que pasa. FOTO: Carles Puigdemont, parece que satisfecho | aec