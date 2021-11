Habemus novo secretario xeral do PSdeG

O PSdeG xa ten novo Secretario Xeral, Valentín González Formoso, é o número XI de secretarios xerais no PSdeG-PSOE. O felicito e esperemos que dure máis que os antecesores para que haxa alternancia de goberno en Galicia. Non se poderá achacar ao PSdeG de falta de renovación de caras novas, mentres o PP leva 3 líderes, Albor, Fraga e Feijóo ,mentres o PSdeG leva 11. Foi o partido que máis líderes cambiou sin conseguir acabar coas fobias destruindo compañeiros e secretarios xerais. Así non debe estrañar que gañe a dereita.





É costume no PSdeG cambiar o candidatos cando perde nas primeiras eleccións. O normal sería apoialos tres veces como fan os demais partidos para estabilizar o liderado. No PP hai varóns pero os seus líderes agantaron como fixo Fraga con Cacharro e Baltar pai, e Feijóo aganta a Baltar fillo. No PSdeG tamén hai varóns pero ningún secretario xeral foi capaz de unilos porque en maioría aspiran a reemplazalo no cargo do partido, e a veces o consiguen. O que pasa é que deste xeito nunca se gañará o goberno de Galicia, e cando gañou Laxe a presidencia da Xunta coa moción de censura apoiada cos votos da dereita, do vicepresidente con Albor, José Luís Barreiro e outros deputados de AP, pero as liortas no PSdeG foron a causa que non volvera a gañar Laxe a presidencia. O mesmo lle pasou a Touriño que gañando nas urnas non foi capaz de volver a recuncar na presidencia da Xunta por culpa das liortas no partido, e os socios de goberno do BNG que foron por libre.





Pois a pesar de todo ainda non fixeron auto crítica das causas. Ainda estamos esperando a que analizaran os fallos da esquerda para non ser capaces de recuncar as dúas veces que presidiron a Xunta. Dá a impresión de que os chamados progresistas de Galicia facilitan que a dereita gobernara Galicia 32 años dos 39 da creación da Xunta, e a esquerda gobernara solo sete perdendo a gran ocasión. Esto debera de darlles que pensar porque ainda Galicia sigue no atraso estando no obxetivo 1 Rexional das máis pobres de España tendo tantos recursos que non saben defender. Porque a política da Xunta se parece a unha deputación máis sen ter en conta que e o goberno de toda Galicia que debera ter proxectos de futuro na defensa dos recursos propios como e a pesca, agricultura, gandería, forestal, minería, etc. Seguimos sen proxectos de futuro.