La Asociación do Deporte Meco denuncia el “ninguneo” del Concello y el recorte de ayudas

Los clubs de la Asociación do Deporte Meco (ADM) expresaron ayer su malestar con el Concello al que acusan de maltratar al deporte local con un recorte reiterado de las ayudas municipales, además de incumplir sus compromisos. También se quejan de falta de mantenimiento de algunas instalaciones deportivas.





Desde la entidad aseguran que su política de ayudas “vai empeorando” en los últimos tres años. Así, acusan al alcalde y al concejal delegado de haber recortado las cuantías de los 96.000 euros a los 75.0000 y de los 25.000 a los 10.000, en el caso de eventos a pesar, dicen, de haberles prometido de que la rebaja era solo por un año, para 2020. Aseguran ademas que esa primera vez les dijeron que era por “culpa da interventora”, pero esta “dixo nun pleno que era unha decisión política”.





Explican que en una reunión mantenida en mayo de este año les indicaron que tenía que mantener ese recorte porque estaban con el Orzamento municipal prorrogado, pero que “iban mirar o que se podía facer”. Sin embargo, no volvieron a tener noticias del gobierno local, aseguran, incluso cuando le llegaron a proponer otras cuestiones para realizar con su apoyo y poder recaudar fondos. De hecho, consideran que solo se acuerdan de la ADM cuando hay que organizar el campamento de verano.





En este tiempo también se cambiaron los gastos subvencionables, lo que supone un “novo recorte”, lamentan. Además de retrasos en la publicación de las bases, como ya pasó en 2019, y que también les supone un trastorno. Y es que les habían prometido publicarlas en el primer trimestre del año, pero salieron el pasado viernes 29 y esto les dará problemas “para cumprir os prazos oficiais”. De hecho, se sienten “ninguneados” pues aseguran que siempre dan “a calada por resposta” en sus peticiones de reunión y de buscar otras formas de apoyarles. “Entendemos que a situación é moi difícil pero tamén o é para os clubs deportivos e por elo sería o momento de aunar esforzos”, añaden.





Es más, la asociación señala que algunos clubs no tuvieron la misma actividad y por tanto “será difícil que poidan xustificar as súas axudas” y por ello otras administraciones, recuerdan, “adiantaron a saída das axudas, facilitaron a xustificación das mesmas e algunha incluso creou novas liñas”, mientras que “aquí non se nos escoita, recortan e faltan á palabra dada. Non o entendemos”.