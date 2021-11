“Mentalidad intacta” pese a las dos últimas decepciones

Un punto tras visitar Avilés y Palencia es el bagaje de un Arosa que mostró luces y sombras en su juego durante varias fases de estas dos útimas salidas, resueltas con marcadores ajustados. El domingo al término del partido en la Nueva Balastera las caras de los jugadores eran de decepción tras el 1-1, al no aprovechar la superioridad numérica durante más de setenta minutos y tras haber hecho lo más difícil, que fue nivelar el partido justo antes del descanso.





Cierto es que el Arosa pudo ganar en el tramo final con dos ocasiones dobles muy claras en disparos de Porrúa y Mon, cuyos rechaces cayeron en área pequeña a Luismi. Pero también es verdad que el Palencia Cristo Atlético generó ocasiones para ponerse por delante antes, gracias a los ajustes de su técnico Rubén Gala en el descanso, que consiguió que la segunda parte fuese un correcalles sin dueño.





Manu Táboas volvió a ser decisivo, con varias paradas salvadoras. El portero vigués no pudo echar el candado en Avilés ni en Palencia, pero dejó paradas de enorme mérito en ambos partidos que le convierten en uno de los jugadores más destacados del equipo en estos momentos.





“Nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos”, reconocía el domingo al final del partido Táboas. “Jugamos mucho tiempo con superioridad numérica y tuvimos ocasiones pero no pudimos hacer el segundo, que era nuestro objetivo”. El Arosa no pudo contener las contras de su rival con diez, pero también esta vez sí fue capaz de generar ocasiones y remates a puerta. “Creo que lo hicimos bien, movimos el balón de un lado a otro para generar espacios, al final no entró y es una pena, pero si el portero rival hace tres o cuatro paradas de mucho mérito no puedes hacer nada”.





El Arosa solo consiguió una victoria en los últimos seis partidos, en los que el balance es de 4 puntos de 18 posibles, lo que le sitúa en puestos de alarma. Táboas explica que “no estamos preocupados porque aunque no ganamos puntos, si analizamos los partidos vemos que no estamos siendo inferiores a los rivales. La mentalidad del equipo sigue intacta, no podemos bajar los brazos, hay que seguir confiando en nuestro trabajo porque la liga es larga”.





La lesión de Javi Piay, con un esguince de tobillo en su pierna izquierda, es un nuevo contratiempo para una plantilla mermada en la que además Álvaro Denis y Sidibé apenas cuentan para el técnico, ya que no tienen minutos pese a las bajas. El entrenador espera recuperar a Alberto Martín y a Campillo para el partido del domingo ante el Langreo en A Lomba, que se jugará a las 19 horas, horario que fija la Televisión de Galicia.