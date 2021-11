La Diputación eleva el Orzamento de 2022 a los 179,5 millones para “consolidar e acelerar” la recuperación post covid

El bipartito de la Diputación de Pontevedra llevará al pleno del día 12 el Orzamento para 2022, que asciende a 175,8 millones de euros, un 6,86 % más que el año pasado, y se presenta como el presupuesto para acelerar y consolidar la recuperación tras la pandemia. “Non so é o orzamento máis alto da historia, tamén é o máis inversor, o máis valente e o máis transformador”, manifestó ayer la presidencia provincial, Carmela Silva (PSOE).





El total consolidado asciende a 179,5 millones, sumando la Escola de Enfermería y los consorcios contra incendios, pero Silva avanzó que las cuentas se elevarán a 216,5 millones por proyectos ya contemplados, como la recuperación de A Xunqueira de Alba o la rehabilitación energética del Pazo Provincial, además de los 17 millones ya comprometidos de fondos europeos.





La presidenta indicó también que mantienen el modelo introducido hace seis años en la institución provincial y que todo está pensado para la reactivación social y económica de la provincia y los concellos de la mano de los 17 objetivos de la Agenda 2030 y con la mirada puesta en los fondos europeos. Así, los ayuntamientos tendrán a su disposición casi 100 millones, convirtiendo a la Diputación en “líder” en transferencias a estas administraciones. “Case duplicamos á media das deputacións do estados e iso convértennos nun modelo diferente da xestión da provincia”, añadió.





“Excelente saúde financeira”

El Plan Concellos será una medida “clave” y el vicepresidente César Mosquera (BNG) explicó que la entrada en vigor del Orzamento este mismo año permitirá a los concellos planificar sus proyectos y tener “estabilidade á hora de gobernar”. También añadió que los de 50.000 habitantes ejecutan el 90 % de sus obras con estos fondos. Será bianual, poniendo a disposición de los gobiernos locales 73,5 millones porque el año que viene podrán contar con 43 y otros 30,5 millones de la Línea 1 del Plan correspondiente a 2023. Esto supone un incremento del 72,94 % y se les sumarán otros 22,2 millones de transferencias directas por diferentes vías.





La presidenta señaló el “esforzo” realizado para aprobar rápidamente el presupuesto y que su pretensión es que 2022 y 2023 “sexan anos dunha forte inversión pública” porque “é preciso poñer en marcha moitos recursos para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais”. Según el vicepresidente, la “única sombra posible” serían dificultades de la empresa y el sector privado para ejecutar proyectos. Y es que, según Silva, la Diputación tiene una “excelente saúde financeira” con deuda cero pues el año próximo habrán saldado la deuda de 41 millones heredada del PP y “esto vai permitir que poidamos endebedarnos para facilitar a inversión na provincia a través do ReacPon”, este se presentará el viernes. Además de los fondos Next Generation de Europa y una “mellora da xestión do ORAL”.





La ejecución del Plan Estratéxico de Fondos Europeos será otra herramienta para consolidar la recuperación y si este año llegó a movilizar 42 millones en TIC, el emprendimiento rural, la innovación y la sostenibilidad, para este año ya tienen comprometidos 17 millones y esperan más para estos y otros objetivos como el reto demográfico o la transición verde.





Otras áreas

En política social se reservan 18,2 millones, un 7 % más con respecto a 2021; la sostenibilidad “impregna todas as áreas de goberno” con una previsión de gasto de 38,8 millones (9,3 % más) para planes como la movilidad de Red Ágora, Revitaliza, etc. En igualdad, la partida asciende a 1,8 millones (crece un 28,57 %), destacando nuevos proyectos como la Cátedra Feminismos. La reactivación cultural, turística y deportiva se llevará 21,8 millones (casi un 4 % más) y también se reservan cantidades para memoria histórica o modernización de la administración.





“Con apenas o 1,51 % do orzamento da Xunta, está a tapar boa cantidade das faltas do Goberno de Feijóo, entre outras, mantendo o funcionamento de Príncipe Felipe, os consorcios de Bombeiros, as escolas de Cantería ou Enfermería, ou incluso dotando de fondos aos concellos para os servizos sociais, e aínda así ameazan coa Lei de Augas con obrigar a poñer máis cartos para cousas de competencia da Xunta”, añadió el vicepresidente. Este también señaló que el gobierno provincial “é sólido”.