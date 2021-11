As tecnoloxías lingüísticas

Conmemórase o Día da Ciencia en Galego, unha celebración que pretende poñer en valor o uso do idioma noso no ámbito científico e contribuír a promover a investigación desenvolvida na lingua propia das e dos galegos. Mágoa que, alén do formal respaldo institucional da Xunta, a boa pretensión e o nobre empeño que se fai con esta chamada á responsabilidade social das persoas implicadas no mundo académico e nos laboratorios de investigación, na base do ensino primario e secundario non se poda impartir docencia en galego nas materias que teñen a ver con este posterior desenvolvemento de carreira profesional. Para o actual ano, do mesmo xeito que se ten feito nas pasadas ocasións que xa suman doce, escolleuse a figura de Tarsy Carballás, “porque ten o perfil de muller, galega, científica sobresaínte e pode encaixar na celebración do ano internacional da economía sostible”. Amén á síntese que ofrecen da organización coordinadora. Porén, á par da nosa señora das ciencias vai tamén a selección do británico Alan Turing, un matemático mítico pola resolución de chaves de encriptación, en facer o primeiro ordenador e outras cuestión de computación que fan del un pioneiro diso que agora consideramos intelixencia artificial. Boa ocasión para abordar a relación do galego coas tecnoloxías lingüísticas. Abofé.





Se falamos de lingüística e tecnoloxías da linguaxe, entramos na vida cotiá da xente que fai uso frecuente e mesmo diario de servizos dos portais de voz, da escoita do correo electrónico a través do teléfono móbil, da comodidade de ditar textos que se escriben automaticamente nos procesadores das computadoras, consultar páxinas da internet noutras lingua mediante tradutores automáticos, o emprego de correctores ortográficos e gramaticais integrados nas aplicacións coas que se elaboran documentos; e, pola moda crecente, os asistentes que no marco doméstico ou no mundo das relacións conectan instrucións de voz con accións automáticas sobre máquinas. Esta enxeñería lingüística aplicada ás técnicas informáticas e ao desenvolvemento de aplicacións que inclúen compoñentes relacionados co tratamento da lingua falada, unha moderna industria da lingua, é un foco no que as grandes corporacións do negocio informático e tecnolóxico están centrando o seu eixo estratéxico, e polo tanto provocan unha orientación idiomática pensada para públicos moi numerosos deixando ao desamparo ás comunidades lingüísticas máis cativas.





Situar ao idioma galego nese contexto é misión, e responsabilidade, dunha política lingüística que sexa capaz e crear modelos capaces de funcionar en calquera “chatbot” xenérico, e polo tanto obxecto de fácil incorporación nun acordo con operadores do sector tecnolóxico. Velaí o campo de traballo para os parceiro que conforman o “Proxecto Nós” que arranca cun pequeno orzamento, ollando con avaricia de cara o tesouro dos fondos europeos Next Generation, sabendo que a lingua que non se empregue nos sistemas de intelixencia artificial que están por vir, ten mal futuro.