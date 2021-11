Mari Paz Vilas, incombustible en su 16ª temporada en la élite

Incombustible. A sus 33 años la futbolista vilagarciana Mari Paz Vilas está inmersa en su segunda temporada en el Betis en la Primera División del fútbol femenino español, su decimosexta campaña consecutiva en la élite. Los años pasan y la delantera de Bamio no pierde su instinto goleador. En el último partido del Real Betis Féminas, con victoria por 4-2 ante el Athletic Club, Mari Paz hizo un hat-trick en apenas quince minutos para sentenciar el partido.





Marcó en el 20, en el 28 y en el 34. El primero al rematar de cabeza a la escuadra un centro desde la izquierda, el segundo con el pie a la salida de un córner haciendo valer su instinto dentro del área pequeña y ganándole la acción a su marca, mientras que el tercero fue una mezcla de los dos primeros juntos, marcando de cabeza en el segundo palo a la salida de un saque de esquina.





Suma ya 6 goles en liga, lo que supone el 40 % de los que lleva su equipo, que es octavo en la tabla. Tras ganar títulos con el Levante, Barça y Espanyol, y tras convertirse en leyenda en el Valencia después de siete temporadas con 132 goles en 195 partidos oficiales, Mari Paz también empieza a dejar huella en el equipo andaluz.





De momento ya deja para el recuerdo un gran partido y una actuación memorable con el Betis. “Hemos hecho una primera parte perfecta, la mejor del año y me atrevería a decir también del año pasado”, dijo la vilagarciana a la conclusión del partido. “Hemos anulado a un rival que venía haciendo partidazos, para nosotras este era uno de los partidos más complicados y nos ha salido redonda la primera parte”. Mari Paz no ocultó su satisfacción sobre todo “por los tres puntos” y también por firmar su primer hat-trick en el Real Betis Féminas, “espero que no sea el último”. Mari Paz sigue alargando su brillante carrera deportiva en la élite, a la que llegó con solo 17 años.