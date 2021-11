Recogen seis muestras de tierra en la fosa de Rubiáns para ver si en la zona hubo restos humanos

La búsqueda de los cuerpos de 18 represaliados y asesinados en el año 1936 continúa en Rubiáns. De momento, sin éxito. En la fosa común de este cementerio consta a nivel documental que se habrían enterrado desde los años 30 a los 90 alrededor de 300 o 400 cuerpos. Y es que no solo las víctimas de la Guerra Civil que no podían pagar un nicho acababan en este tipo de fosas. “Mariñeiros sen identificar, afogados, xente con poucos recursos de asilos... acababan nestes espazos”, explica el arqueólogo que dirige la excavación Fran Alonso.





Las ampliaciones realizadas hasta los años 80 en el camposanto de Rubiáns, así como que no hay nada firme respecto a que la fosa común esté justo en el lugar en que se está excavando, hace que la actuación de Histagra se realice desde la cautela.





El antropólogo forense que forma parte del grupo, Fernando Serrulla, explica que su actuación empezará cuando aparezcan restos. Aún así, y a la espera de que esto suceda, están recogiendo muestras de tierra para que puedan ser analizados e investigados porque “en algunos casos se ha podido determinar por el perfil genético de la tierra que en ese lugar había restos humanos”. Ayer se extrajeron seis muestras superficiales en el nivel intermedio y profundo de la fosa excavada.





Serrulla apuntó además que “lo que estamos buscando son cuerpos en posición secundaria, que no están enterrados en posición normal. Además, como estamos buscando justo a estas 18 personas, si hay restos de muerte violenta sabremos que son ellos”. Argumenta el forense que “la posición del cadáver es un dato básico, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas fueron asesinadas en otro lado y trasladadas aquí”. Será el propio Serrulla, si se encuentran los restos, el que recogerá las muestras genéticas a los familiares de los represaliados. “De momento no lo hemos hecho porque si no aparecen no queremos crear falsas esperanzas. Es un tema muy delicado y son personas muy mayores”, explica. Y es que, repetía ayer el forense, “cuando se interviene en cementerios es fácil no encontrar lo que se busca”.





En un principio la actuación de Histagra estaba previsto que durara en Rubiáns alrededor de dos semanas. Eso teniendo en cuenta que se encontrasen restos que hubiese que separar, guardar y documentar. Como de momento no se ha hallado nada los plazos que se barajan son ya menores.





Serrulla hablaba ayer de que “no estamos hablando de reabrir heridas ni de revanchismo, sino del derecho humano a ser enterrado con dignidad porque el “homo sapiens” entierra a sus muertos desde hace 300.000 años”.





En los trabajos realizados ayer se encontraron clavos, pequeños restos de cerámica y un botón. El equipo multidisciplinar continuará hoy con su trabajo en los 100 metros cuadrados definidos en la actuación.