El vial hacia el Faro de Corrubedo, con una rotonda, y la Avenida de Ferrol serán del Ayuntamiento

Los 2,7 kilómetros de longitud del tramo final de la carretera AC-303 (Oleiros-Corrubedo), desde el área recreativa Laxe da Gata hacia el faro de Corrubedo, así como los casi 1,3 kilómetros que unen las glorietas de Xarás y de Padín en la última parte de la AC-550 (Cee-Ribeira), en la denominada Avenida de Ferrol, pasarán a ser de titularidad municipal. Así lo acordó el Consello da Xunta en su reunión celebrada ayer, en la que autorizó el correspondiente decreto que por el que se aprueba en favor de la Administración local y que producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.





El Ayuntamiento ribeirense había solicitado a la Consellería de Infraestruturas la transferencia de la titularidad de ambos tramos, así como de otros que del municipio que tienen una configuración más urbana. Desde el Ejecutivo gallego se ahondó en esa cuestión, reconociendo que se trata de dos tramos terminales de estas vías autonómicas con un tráfico rodado de ámbito fundamentalmente local. Por ello desde el departamento autonómico que dirige Ethel Vázquez, y de acuerdo con los informes emitidos por la Axencia Galega de Infraestruturas, formuló la propuesta favorable de transferencia del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 106,570 y 107,850 de la AC-550 y del que va del kilómetro 5,440 al 8,160 del vial AC-303.





La transferencia a favor del Ayuntamiento de Ribeira se tramitará de acuerdo con lo previsto en la Lei de Estradas de Galicia, que establece su aprobación por decreto de la Xunta, tras la referida propuesta del órgano competente y después del acuerdo entre . Con el as administraciones implicadas. Con el cambio de titularidad, el Concello tendrá las competencias para actuar en esos tramos y asume la responsabilidad de su conservación y mantenimiento. En cuanto a la Avenida de Ferrol no se producirá contraprestación alguna, mientras que en el tramo final de la AC-303 la Xunta deberá construir una rotonda en una zona lo más próxima posible al Faro de Corrubedo antes de la firma del convenio. “O cambio de titularidade flexibiliza os usos nas marxes da vía e facilita a tramitación de actuacións como a que se está a promover para a posta en valor do Faro de Corrubedo”.