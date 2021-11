Jéssica Bouzas: "Estar con la Selección Española ha sido una experiencia inolvidable"

Jéssica Bouzas regresó de Praga tras vivir "una experiencia inolvidable" al formar parte de la Selección Española de Tenis que disputó las finales de la Billie Jean King Cup (antigua Copa Federación). La joven tenista vilagarciana ejerció de sparring con el equipo que capitanea Anabel Medina, que este mismo año acompañó a Jéssica y la tuteló en varios torneos ITF. Jéssica tuvo el premio de formar parte del equipo en esta fase final celebrada en el O2 Arena de Praga, donde España se quedó a las puertas de las semifinales tras perder ante Estados Unidos 2-1 en la última jornada.



Fue un torneo cargado de emotividad porque supuso la despedida de la competición de Carla Suárez, a la que Federación Internacional de Tenis (ITF) rindió homenaje. "La experiencia ha sido increible, he aprendido muchísimo cada día con las jugadoras y me han tratado muy bien". Jéssica destaca sobre todo de las profesionales españolas que "son muy buenas personas, lo que hacía todo especial aparte del aspecto tenístico". La vilagarciana, como una más, vivió cada partido junto al equipo a pie de pista. "Para mí ha sido un gran aprendizaje y también muchas emociones, ha sido una semana muy positiva en todos los sentidos. Estoy contenta y muy agradecida a Anabel por haberme dejado ser la sparring. Estamos tristes por no haber pasado a semifinales, pero se compitió muy bien y el equipo lo dejó todo en la pista".







Jéssica, de solo 19 años, tuvo el priviledio de ser una más en Praga en el acto de despedida de la grancanaria Carla Suárez, que cuelga la raqueta a sus 33 años. "Ha sido muy emotivo, por una parte siendo tristeza por su retirada pero también alegría por todo lo que ha hecho en su carrera, que ha sido espectacular. Para mí, desde el primer momento hasta el último siempre será un ejemplo".



En su primer año en el circuito profesional, en el que sumó títulos en torneos ITFs, tuvo la oportunidad de jugar la previa del Masters de Madrid y escaló hasta prácticamente el puesto 350 del ranking mundial, la joven arousana ha sumado esta experiencia con la selección absoluta a su aprendizaje. Jéssica sigue generando grandes expectativas en el tenis español de cara al futuro.









La jugadora de 19 años de Vilagarcía junto al resto del equipo.