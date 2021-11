Clamor en O Grove ante días sin pediatra y médicos en urgencias: “Estamos peor que nos anos 80”

“Vergoñento” y “deplorable” son solo algunos de los adjetivos utilizados ayer por el Concello para calificar la situación de la Atención Primaria en O Grove tras unas semanas donde los problemas por la falta de personal se han visto agravados hasta el punto de días sin Pediatría y con pacientes teniendo que ir a urgencias de Portonovo e incluso de Pontevedra porque no tenían quien les atendiera; algo que sucede “por primeira vez na historia desta vila”, aseguró el concejal de Sanidade, Javier Caneda.



El propio alcalde, Jose Cacabelos, añadía que la atención “está peor que nos anos 80” y lo respaldan las numerosas quejas recibidas en el Consistorio, pero también por otras vías. De hecho, todos los partidos apoyan la manifestación que convoca SOS Sanidade Pública para este domingo en Compostela y habrá autobuses para los vecinos.



Si bien es un problema que se registra desde hace tiempo, Caneda destacó ayer el “caos” de hace dos semanas, “cun terzo do persoal médico activo” y las urgencias totalmente desatendidas, obligando a los vecinos a desplazarse a otras villas. Pero también denunció las demoras de hasta tres semanas para una consulta y que una lleva cuatro meses sin cubrirse , además de que el titular de esta plaza hace cuatro años que no está en el ambulatorio meco, aseguró. Además, en los próximos días “quedarán sen matrona e a médica que voluntariamente atendía varios días á semana a praza dun dos pediatras, tamén se vai, como resposta á falta de talante negociador da Xunta”, advirtió el edil, médico de profesión.









Advertencias





En el caso de la atención a los niños han pasado días sin servicio y, según Caneda, se les avisó en una reunión en marzo que la “falta de cobertura dalgunhas cotas e coas futuras xubilacións e traslados en Pediatría” se llegaría a esta “situación lamentable”, pero “nada se fixo, preferiron primar a atención hospitalaria malia o risco de que os nenos quedaran sen atención médica, como aconteceu nos últimos días”.



Para él hay un claro culpable: el Sergas y los responsables del área sanitaria Pontevedra-O Salnés a los que también culpa de la “fuxida” de facultativos a otras áreas “onde son mellor tratados”, además de “permitir” a ganadores de una plaza que “quedaran no hospital cando había una carencia de persoal urxente en Primaria”.



Así, exigen solución “inmediata”, pues “se pon en perigo a saúde” de los vecinos y de los pacientes con necesidad de seguimiento en enfermedades crónicas.