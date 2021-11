El Bloque no es independentista, por si alguien lo dudaba

Ana Pontón hizo una exhibición de la fuerza y unidad del BNG en una asamblea en la que, además de su liderazgo indiscutible, quedó claro que el Bloque no es independentista. De hecho, fueron esas palabras exactas las que se oyeron después de que se rechazasen las enmiendas a los documentos políticos que hablaban de ‘autodeterminación’ y ‘República Galega’. Al fin y al cabo, la radicalización no le está dando más que disgustos a otros partidos con más empeño en separarse del Estado. Y al paisano de aquí de toda la vida, ese al que todo lo que venga de más abajo del Bierzo le resulta extranjero, no le hace falta que le digan que esto es un país; ya lo sabe. Que le den bienestar, que es lo que le interesa.