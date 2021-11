Cuidado con las trompetas del Apocalipsis

Se puede tener la religión y la ideología que se quiera, pero no se debe desde el poder imponérsela a los demás. Lo único que tienen que hacer desde el poder es cumplir las leyes, gestionar bien, honestamente, los recursos que proceden de los impuestos de los ciudadanos. La democracia y la libertad no son para uso exclusivo de los de los que tienen el poder, sea político o económico. Esto viene a cuento porque a pesar de que tenemos democracia aún quedan genéticamente reminiscencias de la dictadura.





Muchos políticos venden libertad siendo unos verdaderos tiranos en el fondo. En nombre de Dios y de Marx se hicieron verdaderas atrocidades. Conservadores, liberales, anarquistas, comunistas, socialdemócratas... prometen libertad pero luego barren para su casa olvidándose de la ciudadanía. Es verdad que unos menos que otros.





En España hubo una dictadura que duró lo que duró Franco, pero aún queda la cultura de palo y tente en pie. Los políticos bien nacidos están obligados a ser más responsables y eficaces en su función. Y los ciudadanos apoyar a quien mejor lo hace cívicamente que también los hay. El sistema que más vendió libertad fue nuestra última dictadura; tanto que su lema repetido hasta la saciedad era “España una, grande y libre”, pero esa libertad no era tal por haber partido único y nadie podía criticar a los que gobernaban desde arriba abajo. Todos éramos rebaño dirigidos a capricho del poder político vertical. El que opinara en contra fue a la cárcel como mínimo, incluso hubo muertos en los interrogatorios en las comisarías y fusilamientos en nombre de la libertad y la paz.





Afortunadamente en la democracia actual eso se acabó. Hasta los terroristas mataban a inocentes en nombre de la libertad. Asesinaron a los que lucharon por la verdadera libertad y democracia. Hace 10 años que esa lacra se acabó gracias a que la democracia aguantó el sufrimiento. Y la democracia venció. Aunque algunos políticos parece que echan de menos a ETA. Pero no hay que olvidar que hubo golpes de Estado pero la democracia venció. Pero los golpistas, que aún quedan querían volver a la dictadura. Cabe pensar que si en la II república los golpistas sí respetaran el juramento de dar la sangre para defender el orden constitucional y el gobierno legítimo, no hubiera habido la guerra incivil que tanto daño y atraso causó y desgracias, enfrentando a españoles inocentes y dividiendo al ejército, que hay reconocer que no todos los militares son golpistas. Dieron el golpe con la excusa del desorden que había en las calles, pero si cumplieran con su deber y la misma paciencia que en la democracia actual hoy tendríamos una República como los demás países de nuestro entorno.





Los ejércitos son imprescindibles en cualquier país, pero es traición que estos usen los medios que el Estado paga para obedecer a los legítimos gobiernos elegidos en urnas por el soberano pueblo. Está probado que cuando gobiernan militares no hay democracia.





Los políticos en democracia no deben olvidar estos ejemplos, por lo que un buen político debe defender el interés general para no dar pie a que aparezcan mesías que se aprovechan cuando vengan crisis que se pueden dar, y que los ciudadanos no los elijan, a estos que fomentan el descontento como en su día pasó con los líderes del nazismo y el fascismo siendo votados como Hitler y Mussolini. Vemos cómo la ultraderecha vuelve a las tristes andadas tocando las trompetas del Apocalipsis. En Europa, que los partidos democráticos los aíslan.