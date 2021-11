Varela visitará las obras para intentar resolver el conflicto

Una semana después de que la directiva al completo del Club de Remo Vilaxoán anunciase su dimisión debido a la continua paralización de las obras en la sede del club, parece que el conflicto va camino de poder encauzarse tras la reunión que ayer mismo mantuvieron el alcalde, Alberto Varela, con miembros del club.



De esta cita de apenas una hora de duración, salió ayer el compromiso por parte del regidor de visitar en persona las obras, algo que ha congratulado a la entidad deportiva, desde la que ayer señalaban que, gracias a esta reunión, “se han limado asperezas”.



Todo queda, pues, a expensas de lo que pase en esa segunda reunión que, al parecer, podría producirse en un par de días. Para el club esta “primera toma de contacto” fue positiva, si bien, subrayaron, “aquí lo que importa son las obras”. De esta forma, se mostraron satisfechos de que Varela vaya a desplazarse hasta la sede para “hablar al pie del cañón”. Además, fuentes de la entidad deportiva manifestaron que “el alcalde desconoce muchas cosas porque él no estuvo allí”.



Sobre la reunión de ayer, insistieron en que fue breve por temas de agenda tanto del regidor vilagarciano como del propio presidente del club, “que no daba para mucho más”, si bien explicaron que la motivación de esta cita era “intentar parar el tema”. Asimismo, recalcaron que, a pesar de estar “parado”, “no hay ningún tipo de resolución por parte del club”.



Al parecer, de las conversaciones con el alcalde extrajeron que “por parte de ellos (el Concello), las obras empiezan cuanto antes”, si bien la decisión de la dimisión de la directiva, aunque firme, podría depender de lo que se hable y decida en la próxima reunión, in situ.









Hartazgo





Hace una semana la directiva convocaba a la prensa para presentar su dimisión, alegando llevar “diez meses de una manera lamentable. No se nos da una salida ni una explicación y todo tiene un límite”, aludiendo a la paralización de las obras de su sede, que comenzaran el pasado invierno.



Más allá de eso, el presidente también aseguraba sentirse ofendido debido a “los últimos acontecimientos de quien gestiona las instalaciones hacia mí y hacia el club”, algo que consideraba “una falta de respeto” .



Durante la comparecencia de varios miembros de la directiva vilaxoanesa, se explicó que, el pasado mes de diciembre, la empresa constructora comunicó la necesidad de retirar los barcos de las instalaciones para poder comenzar con la obra el 10 de enero, si bien los trabajos no comenzaron hasta marzo, pero tan solo un mes más tarde, pararon. Se reanudaron de nuevo a principios de este verano pero, “aquí desde junio o julio no viene ni Dios”, explicaron.



Por lo que más se mostraron indignados fue por la falta de comunicación por parte del Concello. El presidente, Gelo Tarrío, llegó a señalar que este conflicto le había afectado a nivel personal: “Por amor al club lo vas llevando pero llega un momento en que no. Me está afectando en lo personal”, explicó el presidente.