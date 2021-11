El PSOE recoge el malestar de los vecinos por falta de seguridad peatonal en el vial de Padriñán

El PSOE de Sanxenxo reclama al Concello que realice las gestiones necesarias ante la Diputación para que ejecute mejoras de seguridad vial en la EP-9203, la carretera de Padriñán, pues se trata de una “saída natural” de la calle del colegio A Florida y soporta un elevado tránsito peatonal, pero carece de aceras o de otros elementos para viandantes.



Su portavoz, Ainhoa Fervenza, señala que se trata de una petición trasladada por la asociación de vecinos y concreta que la institución provincial “non pode acometela de ‘motu proprio”, siendo necesaria una petición formal por parte del Ayuntamiento. De hecho, detecta, y “lamenta”, una “falta de interese” por su parte porque el alcalde “recibiu en incontables ocasións aos veciños da zona polo que é consciente do problema e do malestar”, aseguró.









“Un auténtico perigo”





La concejala detalló que no hay aceras ni elementos de accesibilidad para facilitar el tránsito peatonal convirtiendo este tramo “nun auténtico perigo para a cidadanía”. Explica que actualmente soporta una importante afluencia de tráfico rodado, como vía de escape para evitar pasar por el centro, pues es paralela a la carretera principal. Además, “non podemos esquecer que é saída natural da rúa do colegio A Florida, polo que moitos cativos transitan a diario por ela, acompañados polos seus pais que contemplan con asombro como pasan os anos sen que o Concello poña, polo menos, beirarrúas”, añadió. De hecho, la asociación de Padriñán le trasladó que llegar con un carrito de bebé “é toda unha odisea”.



“Se o Concello non o solicita, a Deputación non pode intervir polo que, unha vez máis”, le “esiximios” al alcalde que “faga o seu traballo, é de xustiza e xa é tempo de que vele polos intereses dos seus”, concluyó la portavoz.