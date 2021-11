La comisión que investiga el asalto al Capitolio se centra en el círculo cercano del exvicepresidente Mike Pence

La comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero está tratando de recabar información sobre al menos cinco personas del círculo cercano del exvicepresidente Mike Pence, según han revelado fuentes cercanas al asunto a la cadena de televisión CNN.





Entre ellos se encuentra el antiguo asesor de seguridad nacional de Pence, Keith Kellogg, que ha sido citado por la comisión y que estuvo gran parte de ese día junto a al expresidente Donald Trump.





Miembros de la comisión consideran que la mayoría de estos individuos estarán dispuestos, ya sea de forma voluntaria o tras una citación, a entregar información importante sobre cómo Trump y sus aliados trataron de presionar al entonces vicepresidente para que revirtiera los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.





Así, ahora algunos de los que fueran aliados de Pence se habrían mostrado más dispuestos a entregar esta información a la comisión. El presidente de la misma, Bennie Thompson, ha manifestado que están tratando de recabar información de estas fuentes a pesar de que han cosechado poco éxito hasta el momento.

"Sí y no. No quiero simplemente decir que sí dado que ha habido gente que claramente ha dicho que no. Así que hemos tenido a gente de los dos tipos", ha matizado, si bien no ha dado el nombre de ninguna de estas personas.





No obstante, las citadas fuentes han apuntado principalmente a asesores y jefes de Gabinete, como Greg Jacob, Marc Short y Nick Ayers, entre otros. El martes, un juez negó a Trump la posibilidad de retener más de 700 páginas de documentos en relación con el asalto llevado a cabo por una turba de sus propios seguidores. Su equipo legal ha asegurado, sin embargo, que recurrirán esta decisión.