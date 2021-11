El acalde pide perdón a la directiva del Remo Vilaxoán

El alcalde de Vilagarcía Alberto Varela visitó ayer la sede del Club de Remo Vilaxoán, atendiendo a la petición de la directiva de la entidad tras la reunión que mantuvieron ambas partes el martes. El alcalde zanjó la polémica, conociendo sobre el terreno el estado en el que se encuentra la instalación y la documentación que le presentó el club, con la que demuestran que no hicieron petición alguna para modificar el proyecto sobre la marcha, como argumentó el Concello la semana pasada para achacar al propio club el retraso en los trabajos. Varela pidió disculpas a la directiva de Gelo Tarrío, que anunció su dimisión en bloque la semana pasada por las dificultades para sacar adelante la temporada sin actividad y también por la “indiferencia” al respecto del concejal de Deportes Miro Serén.



El alcalde tomó las riendas en el asunto esta semana y parece que de momento ha conseguido calmar los ánimos de los dirigentes, que agradecen su “predisposición, implicación y sus disculpas públicas”. Alberto Varela se puso en contacto con la empresa adjudicataria, ACEVI, y esta se comprometió a reanudar hoy los trabajos para rematarlos lo antes posible. Una vez que el lunes la Xunta de Goberno Local aprobó el proyecto modificado de las obras, con un “incremento do 24% sobre o presuposto inicial, ata chegar aos 97.000 euros”.



En el alero quedan ahora varios aspectos importantes para el Club de Remo. Empezando por la continuidad o no de Gelo Tarrío y su directiva. En este sentido el alcalde destacó “a gran labor que vén realizando a entidade”, ensalzando el trabajo de Tarrío y sus compañeros. Y por otra parte está la cuestión de tener o no actividad esta temporada, cuyos plazos juegan en contra del club. Si no puede competir, compromete su supervivencia, ya que de ello depende su viabilidad económica y deportiva.