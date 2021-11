Lidl y Agatha Ruiz de la Prada lanzan bolsas solidarias para impulsar hábitos saludables con Save the Children

Lidl y la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada han unido sus fuerzas un año más en un nuevo proyecto solidario para Save the Children. Así, tras el lanzamiento el pasado año de unas mascarillas solidarias, en esta ocasión han puesto en marcha un proyecto para que miles de niños, niñas y familias en situación de exclusión social en España tengan garantizados unos hábitos de alimentación saludable.







Para ello, a partir del 18 de noviembre se pondrá a la venta en las más de 630 tiendas de Lidl en España una nueva colección de 4 bolsas de tela con diseños exclusivos creados por un grupo de niñas y niños de Save the Children junto a Agatha Ruiz de la Prada.





Se trata de un total de 300.000 bolsas a 1,99 euros la unidad. Por la venta de cada una, la cadena de supermercados donará 0,50 euros a la ONG. Los fondos que se recauden con esta iniciativa irán destinados al programa de lucha contra la pobreza que Save the Children desarrolla en España, en concreto, a la promoción de hábitos y alimentación saludable para las familias en riesgo de exclusión social a través de programas formativos y menús saludables fuera del período escolar.





Según el Estudio Aladino del Ministerio de Consumo, los niños y niñas con menos recursos tienen más del doble de probabilidades de sufrir obesidad que aquellos que sí los tienen. De hecho, 5 de cada 10 menores con obesidad pertenecen a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año.





Durante la presentación de la iniciativa este martes en Madrid, el director general de Save the Children en España, Andrés Conde, ha señalado que "debido a la falta de ingresos, muchas familias no pueden permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días. Además, cerca de la mitad de los niños y niñas de estos hogares solo come fruta y verdura 1 o 2 veces al día".





Por su parte, la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Lidl España, Michaela Reischl, ha explicado que en Lidl existe "un compromiso con la sociedad que va más allá de ayudar proporcionando alimentos a las familias que lo necesitan". "Nuestro objetivo es darles las herramientas necesarias para que adquieran unos hábitos saludables. Esto es especialmente importante en los niños, porque adquirir unos buenos hábitos desde la infancia es clave para que tengan una buena salud en el futuro", ha añadido.





Con esta iniciativa se ha querido dar un protagonismo especial a los más pequeños desde el primer momento, favoreciendo su creatividad y haciéndoles vivir una experiencia única, según sus impulsores. Por ello, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada impartió una 'masterclass' donde pudieron trabajar juntos los estampados de la colección. De todos los dibujos, hizo una preselección de diez finalistas, que posteriormente fueron votados por los empleados de Lidl para elegir los cuatro diseños que finalmente se han plasmado en las bolsas.





Según ha explicado Agatha Ruiz de la Prada, "personalmente ha sido una experiencia maravillosa y emocionante trabajar con los niños y niñas de Save the Children. Gracias a su increíble imaginación hemos creado unas bolsas preciosas, y comprándolas podemos hacer que su vida y la de sus familias sea mejor". Se trata de la segunda colaboración de la creadora española con Lidl y la ONG, tras el éxito logrado el pasado año con las mascarillas solidarias.





El objetivo de lanzar esta iniciativa es recaudar fondos para lograr sufragar todas las iniciativas enfocadas a garantizar una alimentación y hábitos saludables para los niños, niñas y familias en situación de pobreza a los que presta servicio la ONG.





AYUDAR A 1.600 FAMILIAS

En concreto, está previsto poder impactar hasta 1.600 familias en riesgo de exclusión social que son atendidas en nueve centros de Save the Children ubicados en la Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Melilla a través de formación a profesionales de la ONG y a educadores de centros escolares de toda España mediante la creación de 'La guía de hábitos saludables'.





También se dará educación nutricional a las familias a través de la impartición de talleres 'Aprendiendo en familia' sobre alimentación y buenos hábitos alimenticios, así como crianza positiva enfocada al fortalecimiento del vínculo familiar; además de acompañamiento individualizado que consistirá en un servicio de asesoramiento a las familias a cargo de profesionales sobre hábitos y alimentación saludable para atender a más de 1.430 hogares durante ocho meses.





Asismismo, se contempla el acceso a menús saludables fuera del período escolar, cuyo objetivo es proporcionar 8.000 menús saludables para los campamentos de verano de Save the Children, que asegurarán a los niños y niñas que asistan al menos una comida saludable al día.





Según datos de la ONG, casi la mitad de los padres y madres que atiende han perdido el empleo debido a la pandemia, lo que se traduce en que actualmente un 12,2% de las familias no tiene ningún ingreso, frente al 7,5% de hace un año.





Ante estas carencias, un 31% de las familias sólo come carne o pescado una o dos veces por semana, y cerca del 3% no puede comer estos alimentos nunca. Además, más del 83% de los niños y niñas de estos hogares no llega a consumir las 5 porciones diarias de fruta y verdura recomendadas. Una situación que se agrava especialmente cuando finaliza el período escolar y los niños dejan de acudir al comedor del colegio.