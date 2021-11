La Guardia Civil investiga una denuncia por un intento de incendio en la vivienda del alcalde de Vilanova

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por un presunto intento de incendio en la vivienda del alcalde de Vilanova denunciado a mediados del mes de septiembre, aunque por el momento no se han registrado novedades al respecto. No obstante, este episodio se correspondería con los “graves atentados” contra Gonzalo Durán y su familia denunciados el lunes por el Concello en el marco de una comparecencia donde relacionó al PSOE con una campaña de ataques personales e incluso anunció detenciones en los próximos días.





El Instituto Armado confirmó ayer que en septiembre recibió una denuncia por un presunto intento de incendiar una casa en Vilanova, pero en cumplimiento de la ley de protección de datos no puede facilitar la identidad de quien la interpuso. No obstante, según ha podido saber este periódico, la vivienda afectada se correspondería con la del regidor. Y en cuanto a posibles detenciones en el marco de esta investigación, desde la institución indicaron que no existen novedades ni pretensiones programadas, como llegó a decir el primer teniente de alcalde, Javier Tourís.





Tampoco han trascendido más detalles sobre estos hechos, que se habrían consumado con nocturnidad y que supondrían un grave ataque a la propiedad personal de Durán. De una gravedad comparable a la magnitud que le dieron sus concejales a la comparecencia del lunes, aunque tampoco dieron más detalles por respeto a la investigación en curso.





Lo único que concretaron fue un “atentado” al coche del alcalde, que desvincularon a estas pesquisas de la Guardia Civil y que “está grabado”, aseguraron. Sí señalaron a un trabajador o trabajadora municipal y aunque no dieron nombre y apellidos, Tourís deslizó que podría tratarse de la funcionaria que el PSOE dijo hace unos días que había sido acosada por el primer edil.





En todo caso, el concejal encadenó los graves hechos que, afirman viene padeciendo Durán con una campaña de “acoso” perpetrada por sus contrincantes políticos, y desde hace años, aseguró, pero de manera “permanente” desde agosto. Y es que las formas del regidor vilanovés a la hora de replicar a sus opositores superan en muchas ocasiones los límites de la vehemencia y han protagonizado algunos de los enfrentamientos políticos más directos y encarnizados de la comarca. Lo último fue llamar “chacha para todo” a la presidenta de la Diputación y por lo cual ha sido condenado en firme al considerarse insultos machistas que exceden el derecho a la libertad de expresión.





Esta cuestión mantiene en pie de guerra al resto de partidos, con especial atención a los compañeros de la formación de Carmela Silva, que en Vilanova forzaron un pleno para solicitar su cese, aunque no salió adelante porque el gobierno de Durán cuenta con mayoría absoluta. Y además, el lunes, tras conocer esas declaraciones de su primer teniente de alcalde, en seguida se dieron por aludidos. Sobre todo cuando Javier Tourís resumió la situación en que “en política non vale todo, as familias teñen que quedar aparte”.