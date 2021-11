Concello y CETS acuerdan el impulso de Sanxenxo en la temporada baja

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, rubricaron ayer un convenio de colaboración de 30.000 euros que los empresarios turísticos destinarán al refuerzo del destino durante la temporada baja. El acuerdo se enmarca dentro de la subvención de 150.000 concedida por la Xunta de Galicia en la declaración de Sanxenxo como el primer municipio gallego de Preferente Actuación Turística en 2020.





Entre las acciones que se llevarán a cabo, el CETS se compromete a la promoción de la marca Sanxenxo mediante acciones concretas como workshops, famtrips, y otras actividades promocionales del destino. Martínez aseguró que “Sanxenxo escenifica con esta firma lo que ya lleva haciendo mucho tiempo y es la colaboración público-privada para garantizar el éxito de cualquier actividad y más en el sector turístico”. En la misma línea, señaló que el objetivo “tanto desde el Concello como desde el CETS es convertir a Sanxenxo en un referente de destino turístico los 365 días al año e ir más allá de la temporada estival”. “Creemos que la Navidad es un buen momento para captar visitantes que disfruten de Sanxenxo y poder convertirla en la tercera temporada del año”, indicó.





Renovar la imagen del destino

Estas acciones se suman a las iniciativas puestas en marcha por el Concello que ya está trabajando en la renovación del material turístico del municipio en referente a playas, patrimonio y paisaje, en la renovación de la web de Turismo, la creación de una marca propia de productos que se pondrán a la venta en un nuevo diseño de la oficina turística y en campañas promocionales de destino.





“Medrar en calidade”

Todas estas acciones se enmarcan dentro del convenio con la Xunta con el objetivo de “medrar en calidade no verán e en cantidade o resto do ano”, aseguró el alcalde Telmo Martín quien reiteró que “temos que convencer aos que nos visitan no verán que o resto do ano hai outras zonas de Sanxenxo por descubrir que teñen o seu propio encanto. Como di o noso eslogan “Sanxenxo, 365 días diferentes”.





Martín recordó que en verano Sanxenxo es líder “por diante de destinos turísticos tan importantes como San Sebastián, Bilbao ou Santiago de Compostela. O obxectivo, neste caso, é medrar en calidade para poder ofrecer, cada ano, mellores servizos aos centos de miles de persoas que nos visitan entre xuño e setembro”. En temporada baja, de octubre a mayo, el municipio suma casi 300.000 pernoctaciones. “Estamos convencidos de que temos aínda marxe de crecemento”, aseguró.