Ayuso predica su filosofía de libertad

DE la presidenta de la Comunidad de Madrid no podemos esperar otra cosa que recomendaciones de libertad para todo aquel que pueda necesitarlas. Como su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, al que Ayuso sugirió que “vuele libre” y tome sus “propias decisiones” sobre la convocatoria de elecciones. Básicamente, lo que quiere hacer ella, para disgusto de la dirección nacional del PP, que ha tenido que salir a asegurar que Moreno “es libre y siempre ha sido libre” y no necesita que nadie le diga qué hacer. Nadie que no sea Pablo Casado, se entiende. FOTO: Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, a punto del abrazo | efe