La medalla de oro para el Arosa se decidirá en el próximo Pleno

El alcalde, Alberto Varela, propondrá a la Corporación en el próximo pleno la concesión de la Medalla de Ouro da Cidade al Arosa Sociedad Cultural, como reconocimiento a sus 75 años de historia. El Regulamento de Protocolo e Cerimonial do Concello, en su Título Segundo, establece la posibilidad de otorgar este distintivo “para premiar ou recoñecer méritos extraordinarios que concorran en persoas ou entidades, tanto internacionais, nacionais, autonómicas como locais, por prestar servizos ou dispensando honras ou beneficios culturais ou sociais á cidade”.



De acuerdo con esta normativa, el expediente fue instruido por el concejal designado por el regidor, en este caso el titular de Deportes, Miro Serén. En su propuesta se hace un repaso de la evolución del club desde su nacimiento, en 1945, hasta la actualidad. En este documento “queda constatada a contribución da entidade non só no fomento da actividade deportiva, senón tamén na difusión da imaxe da cidade”. Aunque el 75 aniversario, que se cumplió en 2020, se vio truncado por la pandemia de coronavirus, el Concello no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar la efeméride. “A concesión da medalla tamén quere, neste sentido contribuír a esa gradual volta á normalidade”.









Una gran familia





En el expediente se hace mención a algunos de los hitos del club, algunos más desconocidos, como el primer alquiler de una finca dedicada entonces al cultivo de maíz y propiedad de Desamparados Barrio, germen del actual estadio de A Lomba; o las siete temporadas que jugó en Segunda B.. Al mismo tiempo, se hace referencia a sus relaciones con Leixoes (Portugal), gracias a las que nació el hermanamiento entre Vilagarcía y Matosinhos; y a su contribución al desarrollo del deporte local desde la base, junto a otras entidades como el Liceo Marítimo o el Club de Mar, “que explica o nivel actual da práctica deportiva en Vilagarcía, con éxitos nacionais, europeos e ata mundiais”. Pero la propuesta se basa, sobre todo, sobre la mención a los casi 25 presidentes y 300 directivos que dedicaron tiempo personal y de familia a trabajar por el club, cuidando de una cantera por la que pasaron miles de niños, así como a los más de 800 jugadores que pasaron por el primer equipo, algunos llegados de otros puntos y que se asentaron en la ciudad.