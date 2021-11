El PSOE vilanovés acusa a Durán de crear una cortina de humo para tapar sus “vergüenzas”

El partido socialista vilanovés asegura que el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, estaría creando una “cortina de fume” para desviar la atención “por ter unha sentenza na súa contra por comportamentos machistas”.



Según la formación de Javier Dios, el PP habría hecho públicos los actos contra la vivienda de Durán tras el Pleno en el que los socialistas habían pedido el cese del regidor por esa “conducta indigna”, y que ahora se querría tapar “poñendo o foco de tales actos no PSOE”.



Denuncian que incluso el regidor había dado los nombres del exsecretario del PSOE vilanovés Jorge María y de la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, por el hecho de haber dado “me gusta” en la publicación en redes sociales que hacía referencia al fin de la carrera política de Durán.



El grupo municipal no entiende como lejos de “condenar e reprender”, los populares cierran filas apoyando al regidor ante “semellante tipo de levantamento de sospeitas, que o que pretenden é que se instale un clima de odio a persoas nobres que pensan libremente que a forma de facer política do alcalde de Vilanova é un desprestixio e unha vergoña para un pobo”.









Ambiente de odio y crispación





“O Partido Socialista condena calquera tipo de conducta violenta asi foi e así será sempre”, manifiesta el grupo municipal, insistiendo en la petición de cese de Durán por “unha sentenza firme condenatoria na sua contra” y a raíz de la cual “creouse una cortina de fume para tapar as súas vergoñas”.



Del mismo modo, añaden, “tamén condenamos os actos vandálicos ou violentos independentemente de que os sufra sexa alcalde ou non, e as declaracións feitas deberían ser acorde ao raciocinio xa que non pode manifestar que o causante deses actos non sexa un votante do PP ou do seu goberno xa que o resto da poboación somos todos delincuentes. As palabras hai que medilas e non crear falsas ideoloxías e fomentar un ambiente de crispación e odio cara calquera persoa que non comparta as ideas de Durán”. Incluso animan a Durán y su partido a “preguntar se o causante do acoso é un votante descontento do PP por falsas promesas i enganos”.



Tras una semana de acusaciones cruzadas, los socialistas de Vilanova aseguran que “o único que pretende Gonzalo Durán é sair nos medios como vítima” por lo que dan por concluido este episodio y anuncian que no darán más declaraciones al respecto.