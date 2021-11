El sector del mar reclama desde Rianxo medidas para recuperar la Ría de Arousa y su productividad

El sector del mar volvió a unirse ayer en una concentración en Rianxo para protestar por el mal estado en el que se encuentra la Ría de Arousa y la situación a la que se enfrentan los marineros si desde la Consellería do Mar no se pone solución.



En vista de los acontecimientos, el Pósito rianxeiro quiso dar un paso al frente y decidió convocar una manifestación que contó con representación de patrones, marineros y mariscadoras de las Cofradías arousanas de Rianxo, A Pobra, Cabo de Cruz, Carril, Vilaxoán, Vilanova y A Illa.



“Son problemas que nos afectan a todos, e decidimos tomar a iniciativa porque estamos vendo que non vamos a poder seguir vivindo desto, e conscientes do que pasa quixemos realizar esta concentración aínda que sabiamos que non ía a ser moi multitudinaria pero é un primero paso que vamos a dar” explicó el patrón mayor Miguel Ángel Iglesias.



Además de las pancartas con mensajes como “Queremos seguir vivindo do mar”, “Se a coidamos, esta ría ten futuro” o “Mariñeiros, especie de extinción”, hasta la Praza de Castelo también se remolcó una embarcación para hacer más visibles sus quejas, ya que como dijo Iglesias en su manifiesto, “temos que deixar as ideas políticas e personales a un lado. Todos somos mariñeiros e vemos que o noso futuro corre moito peligro”.



Desde la Cofradía Virxe do Carmen advierten del daño al que se está sometiendo a la Ría de Arousa, entre otras cuestiones, con los vertidos que se producen asiduamente y que están contaminando el marisco y mermando la productividad. Alertan de que el sector marisquero y la pesca va a menos y reprochan la parálisis de la Consellería do Mar. “Non podemos estar con estudios a 10 anos, o marisco está morrendo e estannos abocando a desaparecer. Non podemos esperar máis, queremos medidas contundentes. Moita xente depende do mar e téñennos que empezar a escoitar”, exige el patrón mayor rianxeiro.