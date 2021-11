El PP dice que Casado fue a misa sin saber que era por Franco y acusa al PSOE de sacarlo para tapar pacto con Bildu

El PP ha asegurado que el líder de su partido, Pablo Casado, fue el sábado a una misa con su familia sin saber que era por Francisco Franco y ha acusado al PSOE de insistir en este tema para tapar el pacto con Bildu en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), han señalado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.







Así ha reaccionado el PP después de que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, interprete como una "agresión" y una "irresponsabilidad absoluta" la presencia de Casado en esa misa en la Catedral de Granada en la que se rezó por Franco y le haya emplazado a explicar si "avala la dictadura" y si estuvo allí por "casualidad" o por "oportunidad".





Según ha dicho Gómez, es "muy necesaria una aclaración" sobre el motivo de su presencia. "Merece una justificación", ha abundado en una rueda de prensa en la Cámara Baja. También Unidas Podemos y Más País han exigido una "explicación" al líder del PP por asistir a una misa en la que se rezó por el dictador coincidiendo con el 46 aniversario de su fallecimiento.





"Qué casualidad que hoy que se pactan los Presupuestos Generales del Estado con los que no condenan a ETA, saquen a Franco a pasear", han indicado fuentes próximas a Casado, que han recordado además que el abuelo del líder del PP es "republicano" y han acusado al PSOE y sus socios de buscar "dividir" con este asunto.





GAMARRA: POLÉMICA "ESTÉRIL" ANTE LA "VERGÜENZA" DE PACTAR CON BILDU

En parecidos términos se ha expresado poco después la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha señalado que "detrás de esta polémica estéril" sobre la misa a la que fue Casado está "la vergüenza que supone que el PSOE esté negociando con Bildu, un partido que no condena el terrorismo de ETA".





Por eso, ha dicho que hoy el PSOE "intenta como siempre sacar a Franco a pasear".





"Lo que le pregunto al PSOE es qué explicación da para negociar con Bildu, un partido que no condena los atentados terroristas de ETA. ¿Qué tienen que ocultar para no ser capaces de dar la cara ante estos acuerdos tan indignos que molestan tanto a la sociedad española?", ha interpelado.





Tras recalcar que los socialistas "habrán perdido la memoria y la dignidad", pero la sociedad española no lo ha hecho, ha criticado que "busquen confundir y generar polémicas" como la de la misa de Casado, que "no tienen ningún tipo de recorrido". "Todo el mundo sabe en este país que cuando uno va a misa no sabe por quién se ha podido encargar esa misa. Y el PSOE lo sabe también perfectamente", ha zanjado.





FUE A UNA MISA CON SU FAMILIA

Desde el PP han reiterado que Casado --que estaba en Granada al celebrarse en la ciudad andaluza el congreso del PP-A-- "no fue a ninguna misa en honor a Franco" sino que "se limitó a ir a misa con su familia" como hace todos los fines de semana.





Fuentes del PP han explicado que en las misas se reza por el alma de los difuntos que los fieles pidan que se rece (preces) y ahí se nombró a "Francisco y otros 10 nombres de pila". Según han recalcado, Casado desconocía a los muertos a los que se refirió el cura porque cuando se asiste a una misa no se pregunta por quien se va a rezar ese día "ni se pide el DNI y los apellidos de los muertos", han añadido a Europa Press las mismas fuentes.





La Fundación Francisco Franco ha agradecido este lunes a Casado que asistiera a la misa celebrada en honor al dictador en la capilla del Sagrario de la Catedral de Granada. En un comunicado, ha aclarado que no invitó "expresamente" a Casado a asistir a la misa celebrada el 20 de noviembre, por lo que "no puede responsabilizarse ni atribuirse su presencia en la misma".