Un mal mensaje en un mal momento

Ana Pontón también se apunta a la república soberana gallega de Néstor Rego. No hay matices aunque hace unas semanas parece que sí los había, cuando la lideresa del BNG vino a decir aquello de que no hay prisa para la independencia y que se alcanzará cuando haya base social que la apoye. Eso sí, tal vez la culpa de que el discurso de Rego quedara diluido por la polémica sobre su postura secesionista no la tiene Feijóo, como afirma Pontón. El único responsable es Rego, que fue quien en medio de temas fundamentales para Galicia, como aseguran desde el BNG, se lió con lo de la república.