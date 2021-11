Sudáfrica manda una nueva variante y ya temblamos

Por si no anduviéramos ya con el corazón medio encogido por eso de lograr pasar de soslayo por la sexta ola, va Sudáfrica y nos sorprende con una nueva variante de la que no se sabe demasiado pero de la que se teme lo peor. Se trata de una variación del virus que ha registrado 50 mutaciones. Por el momento, la OMS pide tiempo para determinar la facilidad con la que se propaga, su letalidad y hasta si las vacunas son capaces de luchar contra ella. Pero, por si acaso, medio mundo ya ha prohibido los vuelos procedentes de la zona sur de África, como si fuera posible evitar la propagación de este virus que, por cierto, ya se ha detectado en un caso en Bélgica y, por cierto, la paciente no estaba vacunada y lo más lejos que fue de África fue a Egipto. Si alguien pensaba que el fin de esta pandemia estaba cerca gracias a la vacunación, la realidad nos demuestra que, mientras la inmunización no sea global, esta enfermedad ha venido para quedarse, para nuestra desgracia.