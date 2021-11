Pablo Casado echa cuentas y gana

Casado ha echado sus cuentas y resulta que le sale que el próximo presidente del PP madrileño sería Almeida. Según los cálculos de Génova, Ayuso ganaría la primera votación, pero la diferencia de apoyos de los militantes no sería suficiente para evitar la segunda vuelta. Y es ahí dónde aparece el as en la manga de Casado y los suyos, ya que, en esa hipotética segunda vuelta, los únicos que votan son los compromisarios y, entre ellos, Almeida contaría con cinco respaldos por cada dos de Ayuso. Es decir, que se llevaría la victoria de calle, aunque no se sabe si eso sería bueno para el PP. Es difícil imaginar la reacción de la presidenta ante la derrota.