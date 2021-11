Menos plan, más planificación

El presidente Eisenhower solía decir que un plan no es nada, pero que la planificación lo es todo. El gobierno de Vilagarcía, sin embargo, dice todo lo contrario. O si no lo dice expresamente, así lo aplica. Porque por sus actos vemos que Alberto Varela y su equipo tienen muchos planes. Pero planificación ninguna. Lo cual es indispensable si uno quiere evitar crear un caos como el que desgraciadamente vivimos diariamente en nuestra ciudad.





Se trata de un caos de movilidad que está cerrando Vilagarcía cada vez más. Con cada vez más calles cortadas al tráfico, cada vez menos aparcamiento y cada vez más atascos. A lo cual habría que añadir la construcción de un carril bici que, en lugar de haber sido debidamente planificado para adaptarse lo mejor posible a la fisonomía de nuestra ciudad, está complicando aún más la situación. Congestionando arterias centrales como son Rodrigo de Mendoza o Doutor Tourón, que pasan de ser grandes avenidas a poco más que caminos de servicio por los que incluso agobia circular.





Todo ello es resultado simple y llanamente de una falta de planificación estratégica por parte de un gobierno local que, por no tener, no tiene todavía aprobado ni el PXOM (cosa que en su día reprochaban al PP). Un gobierno que, en lugar de dar soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, se dedica a crear problemas donde antes no los había y pretender resolverlos generando un nuevo problema añadido. Que es justo lo que está ocurriendo en el entorno de la Plaza de Abastos.





Porque el problema del proyecto de convivencia entre el mercadillo y el tráfico rodado en la calle Alexandre Bóveda no es más que un “parche” para intentar solucionar el problema derivado de peatonalizar Arzobispo Lago y Conde Vallellano. El gobierno local se ha dado cuenta ahora de que, por su empeño de peatonalizar toda la zona centro, se está quedando sin calles por las que los vehículos puedan circular. ¿Su solución? Meterlos en medio de los puestos y de los clientes los días de mercado. Es decir, crear un problema y pretender solucionarlo creando un nuevo problema. Y así llevamos ya seis años.

Dios quiera que todo esto no culmine con la desaparición del popular mercadillo de Vilagarcía y la ruina de los placeros ¡Están los tiempos como para eso!





Vilagarcía se merece ser una ciudad de tod@s y para tod@s. En la que podamos convivir peatones, ciclistas, vehículos, comerciantes, placeros, vendedores ambulantes, los que vivimos en el centro y los que a diario tienen vienen desde el rural. En definitiva, una ciudad que cuente con una planificación meditada en la que prime siempre la convivencia.





Los planes de parcheado de Alberto Varela distan mucho, en mi opinión, de este ideal. Por lo que más le valdría a nuestro alcalde seguir el ejemplo de Eisenhower: menos plan y más planificación.





Ana Granja Guiilán - Portavoz del Partido Popular de Vilagarcía