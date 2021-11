El Libro Violeta: el proyecto en el que Moraña señala los roles de género

Le han puesto el nombre de “Libro Violeta”, pero realmente es una publicación perfecta para testar como imperan todavía los estereotipos de género en una población fundamentalmente rural como es la de Moraña. El Concello y el colegio público Santa Lucía pusieron este año en marcha una iniciativa que ha conseguido obtener una radiografía perfecta de la situación, aprovechando las actividades organizadas en torno al 25-N, Día Internacional de Violencia contra la Mujer. La psicóloga Marcela Santorun fue la encargada de liderar un proyecto en el que participaron más de un centenar de alumnos y familias y que ha dado unos resultados sorprendentes. “A idea era chegar ás nais a través dos nenos”, explica la psicóloga. La acción se dirigió tanto a los niños más pequeños -a partir de los 6 años- como a los de los grupos de la ESO. ¿El objetivo? Pues descubrir aquellos estereotipos de género que todavía persisten en las relaciones familiares y que son vistos como normales a ojos de la sociedad. “Os nenos fixéronse autoentrevistas da visión que tiñan das súas nais fóra do papel de nais e despois fixéronlles entrevistas ás súas nais na casa”, explica Santorum. Entre las preguntas que figuraban en el cuestionario realizado por la psicóloga las había en relación al feminismo y también a las tareas que les gusta realizar a las madres fuera de su papel de cuidado de los niños. “Había unha pregunta que estaba posta a propósito que se refería a cantas nais se sentían feministas ou se definían como tal”, advierte la psicóloga. El resultado fue bastante igualado, de hecho “a metade das entrevistadas se recoñecían como feministas”. Eso sí, advierte Santorun que “curiosamente as máis novas eran as que tiñan unha visión moito máis apartada do movemento feminista, ao entender que era algo que non as representaba”.





En todo caso los estereotipos de género se encontraron en las preguntas que tenían que ver con las aficiones e incluso con los deseos profesionales de las madres entrevistadas. “É certo que a gran maioría dixeron que o que máis lles gusta de primeira actividade é saír a tomar algo coas amigas, algo que en xeracións anteriores era impensable para unha muller con fillos. Niso si parece que cambiou algo”, explica la promotora del proyecto. Sin embargo la segunda actividad sí tiene mucho de rol de género. “Cociñar foi a segunda resposta máis común”, indica Santorum. En cuanto a los deseos profesionales de las madres “é curioso que só unha -no caso de poder elixir outra profesión diferente- aposta pola rama técnica. O resto sinalan que se non se dedicasen ao que son serían mestras ou algunha profesión relacionada cos coidados”. Oficios reservados de forma tradicional -y como algo motivado por el mandato de género- a las mujeres.





El machismo entre los jóvenes

Santorun es psicóloga en el CIM de Valga, pero trabaja en el área de Servizos Sociais de Moraña, que es desde donde se ha promovido la realización del Libro Violeta. Ella trabajó directamente con los jóvenes en cuestiones relacionadas no solo con los roles de género, sino directamente con la violencia machista. “Os rapaces teñen ideas moi distorsionadas sobre o que é en realidade a violencia de xénero. Din cousas tremendas. Foi desesperanzador cando un grupo de alumnas da ESO me esperou despois dunha das miñas sesións e me dixo que cada vez que elas falaban de certos temas de igualdade os compañeiros homes lles chamaban feminazis”.





La psicóloga considera que está en acciones transversales relacionadas con la educación y que “perduren no tempo” la opción de conseguir una igualdad real. “Os símbolos están ben, porque o ser humano é moi de símbolos, pero hai que facer algo máis que os lazos e as pancartas”. El Libro Violeta de Moraña recoge retazos de lo que todavía queda por hacer y de los pasos que ya se han dado.