Portos defiende que nadie alegó la nave varadero de O Xufre y que fue el Concello el que otorgó la licencia

La futura nave varadero en O Xufre, que tanta polémica y oposición ha levantado en los últimos días, no recibió, sin embargo, ni una alegación durante la exposición pública del expediente. Así lo subrayó ayer Portos de Galicia, entidad autonómica desde la que también señalan que fue el Concello de A Illa, ahora crítico con el proyecto, quien dio la licencia que permitió otorgar la concesión para esta nave.



El organismo dependiente de la Consellería do Mar señala que el trámite exacto hecho ahora es una modificación de la concesión que ya había sido otorgada en 2015, mediante un concurso público al varadero de O Xufre. El objeto es la construcción de la consabida nave de invernada.



Portos defiende además la escrupulosa legalidad de este expediente: “Non conta con ningunha obxección xurídica nin técnica”.



Así, la concesión “é acorde ao Plan de Usos do porto, encaixando a súa localización nunha zona de solo destinada a usos complementarios entre os que se atopa o da nave de invernada”. Cumple también con la. disposición transitoria que en la Lei de Portos es de aplicación “nos casos en que non existe Plan Especial do porto, como é este e que limita a altura a doce metros”.









Informes en tres ocasiones





El ente público también pidió informe técnico al Ayuntamiento “en tres ocasións”, “buscando as maiores garantías sobre este expediente”. Portos destaca que el gobierno local isleño, crítico ahora, “non informou desfavorablemente esta solicitude en ningunha das tres ocasións nin propuxo modificacións sobre o proxecto” entonces. No solo eso: “En solicitudes análogas referiu a conveniencia de aplicar a disposición transitoria citada, como se fixo”, añade el organismo portuario.





Con licencia municipal





Portos también solicitó del concesionario un análisis de integración paisajística y las modificaciones pertinentes “para unha maior integración”. “Para maiores garantías”, abunda la administración gallega, .Portos “solicitou adicionalmente un informe xurídico previo desta concesión e condicionou o outorgamento da concesión á obtención de licenza municipal nun prazo máximo de seis meses”. E insisten en este punto: “Sen a licenza do Concello de A Illa non cabería a concesión”. Por ello, resaltan que “a modificación da concesión faise efectiva toda vez que o Concello outorga a licenza”, concluyen destacando este visto bueno de la administración local isleña.