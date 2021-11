El Arosa evita la polémica arbitral y ya solo piensa en el Compostela

Un gol en fuera de juego de más de un metro obra de Charles el domingo en Pasarón decidió el derbi entre el Pontevedra y el Arosa. El equipo granate fue mejor y tuvo prácticamente todas las ocasiones, la mayoría cuando ya jugaba por delante en el marcador merced al tanto que no debió subir al mismo. Pero el Arosa evita entrar en polémicas con lo sucedido. El propio presidente Manolo Abalo lo considera parte del juego. “Non imos entrar niso. Non vou a falar dos árbitros. Hai decisións que unhas veces favorécenche e outra veces perxudícante. Non sabemos como sería o partido se non deran o gol, que é fora de xogo, pero agora non se pode facer nada e tampouco serve de nada entrar en polémicas”.



El Arosa no pierde demasiado tiempo en lamerse las heridas y pasa página para centrarse en nuevo derbi, esta vez autonómico. El domingo a las 17 horas recibe en A Lomba al Compostela, que también está en la parte alta de la tabla y es otro de los candidatos a pelear por el ascenso. La directiva ha declarado el partido como “Medio Día de ayuda al club”, por lo que los socios pasarán por taquilla. Los precios para los abonados serán de 10 euros en Tribuna y 7 euros en Preferencia y Fondos. Los socios Sub 15 no pagan. En cuanto al precio de las entradas para el público en general, se mantienen 20 euros en Tribuna, 15 euros Preferencia y Fondos, y 5 euros Sub 15. Se pueden retirar a partir del jueves en las oficinas del club.



El Arosa aprovechará el partido para rendir homenaje al ciclista vilagarciano Gustavo César Veloso, que se retira después de 21 temporadas como profesional con un palmarés destacado en el que figuran la Volta a Catalunya de 2009, una etapa de la Vuelta a España en 2013 y dos Vueltas a Portugal (2014 y 2015), donde consiguió también innumerables podios y triunfos de etapa.



Ayer el equipo empezó a preparar el duelo. La nota más positiva de la sesión la protagonizó el portero Álex Cobo, que dos meses después de su operación de menisco y tras bastantes semanas con muletas y trabajo de readaptación, ya pudo trotar al lado de Campillo, que también está en procesos de recuperación de una lesión, en su caso muscular.



La otra noticia positiva para el club llegó ayer en los despachos, una vez que la Federación Gallega de Fútbol realizó la transferencia de una cuota de las ayudas económicas de la RFEF del Programa Impulso 23, sobre los Derechos audiovisuales de la Copa del Rey y la Cláusula IX Convenio Coordinación Temporada 20201/2022, que afecta a los clubes gallegos de Segunda y Tercera RFEF con ayudas dorectas. La cantidad total repartida fue de 410.000 euros, una pequeña parte llega al Arosa, que podrá seguir cumpliendo puntualmente en el corto plazo con sus pagos.