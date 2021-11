Los bateeiros plantan la Comisión do Mexillón por la delimitación de zonas

El conflicto por la extracción de la mejilla acaba de generar una brusca ruptura entre la representación de los bateeiros y la Consellería do Mar. La propuesta de delimitación de zonas que el departamento que dirige Rosa Quintana llevó a la Comisión do Mexillón acabó en plante. Los representantes de los bateeiros presentaron su dimisión en bloque entre fuertes críticas para la directora xeral, Susana Rodríguez, a la que acusan de generar “un conflicto entre dous sectores estratéxicos que levan convivindo sen problemas desde hai máis de setenta anos”.





Lo que para el sector es un “ataque a unha actividade da que depende a viabilidade da produción do mexillón en Galicia”, la Consellería do Mar lo defiende como una regulación lo más “equilibrada posible”, basada en “meses de traballo”, y recuerdan que la administración tiene el deber “de velar polos intereses de todas as partes”. La Xunta señala que la delimitación tiene carácter “precautorio”, mientras no se establecen los planes de gestión del percebe, en base a la sentencia del TSXG. Mar apela a informes técnicos que muestran la necesidad de modificar las zonas de extracción de semilla de mejillón, reguladas desde hace 21 años, “para preservar o percebe”.





Un “conflicto artificial” para los representantes del sector, que ahora convocarán asambleas informativas para “pedir calma” y evitar respuestas “a posibles provocacións”. La Xunta, por su parte, la negativa de los portavoces de los bateeiros “a escoitar calquera proposta” y defienden que la “ruptura do diálogo non é a solución”. Consideran ambos sectores, percebeiro y bateeiro, como “estratéxicos” y “obrigados a convivir”, por lo que apuestan, dicen, por una solución “fundamentada” y “equilibrada”.





Críticas del PSOE

El portavoz socialista en Marisqueo en el Parlamento, Julio Torrado, definió como “pusilánime” la postura de la Xunta.