Bagaxe cultural milenaria

Reparemos na significación do substantivo feminino, bagaxe. Das varias significacións, dúas delas veñen moi á cerna do que representa a base cultural e polo tanto tamén da conformación da lingua que nos dota de personalidade singular. A primeira acepción fala de todo aquilo que as persoas levan consigo cando viaxan, neste caso unha longa camiñada a través dos tempos que deixa atrás preto de dous milenios de existencia, nun territorio marcadamente diferente aos da contorna xeográfica e tamén dunha comunidade de persoas que foi creando relacións distintas, en boa medida condicionadas por eses factores orográficos e pola intrusión doutras civilizacións. A segunda das opcións que para o vocábulo, bagaxe, ofrece o dicionario da lingua galega é a do conxunto de coñecementos, vivencias, experiencias e outras similares que un unha persoa adquiriu polo estudo, a investigación e por outros medios. Aquí debemos ancorar o día de hoxe.





Entre moitas outras iniciativas, froito do traballo intenso e teimudo de multitude de persoas que se dedican ao rigor documental, á pescuda de testemuñas e ao estudo dos arquivos de memoria social, polo que respecta ao coñecemento daqueles momentos que foron configurando a personalidade patrimonial colectiva do pobo galego, é xusto poñer en valor dúas achegas recente que fan honra a expresión de Álvaro Cunqueiro, adaptada, coa que podemos facer fachenda da nosa longa historia cultural: Sumamos máis de mil anos de cultura galega resistente.





Velaí, un documental sobre “A muller romana na Gallaecia”, proxecto dirixido por profesoras da Universidade de Vigo que destaca o papel das mulleres daqueles tempos da colonización parcial romana a partir dos datos existentes, e fontes como a arqueoloxía, o dereito ou as crónicas de época. Con esta peza audiovisual faise visible unha presenza feminina moitas veces pouco considerada e inclúe numerosas recreacións, con actores, en espazos históricos reais.





A súa vez, o volume “Galicia no tempo de Afonso X”, editado polo Consello da Cultura Galega e presentado publicamente na data conmemorativa do nacemento de Afonso X, é unha monografía que destaca o esplendor cultural galego no tempo deste monarca, precisamente encamiñada a desmontar tópicos sobre a relación do devandito rei co noso país e, sobre todo, “para repensar o paradigma tradicional da historia de Galicia na Baixa Idade Media”.





Afonso X foi pioneiro na divulgación do coñecemento como forza transformadora da sociedade, causa de enfrontamento cos poderes da época. Daquela, a elección do idioma para a elaboración dos códices das Cantigas de Santa María xoga un papel destacado. Escolleu o galego adrede, feito que debe enmarcarse nun proxecto cultural e político máis amplo no que a lingua galega era a fala, oral ou escrita, de prestixio nesa época, especialmente na lírica. Bagaxe cultura milenaria.