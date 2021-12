La noche inolvidable de tres vilagarcianos en La Romareda

El Celta goleó en la noche del martes al CD Ebro en La Romareda en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Un partido que no olvidarán varios vilagarcianos. El primero el futbolista celeste Jose Fontán, que anotó su primer tanto en partido oficial con el primer equipo. Y también los dos que estaban en la grada, Eduardo Abad Sabarís, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), y su hijo Edu, que se llevaron la camiseta con la que Fontán marcó el 0-5.





“Trabajo en Madrid y vivo entre Zaragoza y Galicia. Conozco a la familia de Jose desde hacer muchísimos años”. Eduardo Abad viajó el miércoles desde Madrid a Zaragoza para estar en el partido junto al pequeño Edu, de 10 años. “Hicimos una pancarta y le grité desde la grada antes del partido”, explica. “Jose es un encanto de chaval, un tipo fantástico, tanto él como toda su familia”. El futbolista internacional sub 21 no dudó en regalar la camiseta con la que hizo su primer tanto como celeste. Algo que no se esperaba el pequeño Edu. “Alucinó”, relata el padre. “Había bastante gente en la grada con camisetas del Celta y no se esperaba que se acercase y se la diese. Además después de marcar el gol, es una camiseta histórica”.





Más allá del detalle, Eduardo Abad destaca que toda la familia Fontán “son un lujo, sus padres, sus abuelos...Conozco a la madre de Jose desde que teníamos 5 años, somos vecinos. Yo soy de La Torre y Betty es de Trabanca. Nuestros padres se conocen de toda la vida. Siempre hemos tenido una relación cordial, son gente humilde y currante, y da gusto ver a donde han llegado tanto Jose en el Celta como Javi en el Arosa en Segunda RFEF”.





De La Romareda se marcharon los tres vilagarcianos muy contentos. Jose Fontán por la victoria y el gol, y los dos Eduardos por un detalle que no olvidarán, más allá de ser privilegiados al ver en directo el primer gol de Jose con el Celta en partido oficial.





Eduardo Abad y su hijo pasarán los próximos días en Vilagarcía y el domingo no se perderán el duelo en Balaídos con el Valencia, en la que el pequeño Edu lucirá la camiseta de Jose. “Somos muy celtistas todos, y yo soy muy arosista”, explica el secretario nacional de UPTA, que sigue matando el gusanillo en la liga aragonesa de fútbol 7 y es segundo entrenador de un equipo Alevin de fútbol 11 también en la liga de Aragón. “Soy un loco del Arosiña, desde que tengo uso de razón soy socio del Arosa. Y también un apasionado del Celtiña”. Una pasión que ha trasmitido a su hijo.