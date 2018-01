Una acción en Sálvora permitirá recuperar la biodiversidad y los ecosistemas marinos de la isla

La Consellería de Medio Ambiente colaborará en el proyecto “Rede para a recuperación dos ecosistemas mariños” que se llevará a cabo en la Isla de Sálvora. El director-conservador del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, José Antonio Fernández Bouzas, y el presidente del Colexio Oficial de Biólogos de Galicia, José Pelayo Míguez Baños, presentaron esta iniciativa que cuenta con la colaboración do Ministerio de Medio Ambiente a través do programa Pleamar, al que se destina un presupuesto de casi 60.000 euros.

El objetivo principal es recuperar la biodiversidad y los ecosistemas marinos del citado archipiélago desde la sostenibilidad, por lo que se creará una red de trabajo multidisciplinar para fomentar el conocimiento, la gestión de basura marina y la conservación de los recursos biológicos marinos; y se recogerán las artes de pesca perdidas y otros residuos marinos, tanto en los fondos como en las playas. También se celebrarán jornadas informativas y de formación para fomentar la participación de los pescadores y voluntarios en la protección y recuperación de la biodiversidad, así como integrar la igualdad y la sostenibilidad en la conservación de la biodiversidad.

Desde la Consellería de Medio Ambiente se defiende que la sostenibilidad del proyecto pasa por integrar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en la población local, con la mayor participación posible, sobre todo del sector pesquero, por lo que además de trabajar con investigadores del CSIC y de las universidades gallegas, también se colaborará estrechamente con las entidades del sector, asociaciones, empresas de integración social, voluntarios y vecinos.

La Xunta considera la conservación de la biodiversidad un aspecto fundamental para la supervivencia y equilibrio de todos los ecosistemas desde los puntos de vista económico, social y medioambiental. No obstante, señala que el aprovechamiento de recursos y la convivencia de especies puede implicar una serie de amenazas sobre el medio que pueden transformarse en un desequilibrio ecosistémico e socioeconómico, si no se interviene a tiempo.