Canarga rebaja a 700.000 euros la obra de reordenación del Malecón

La junta de gobierno local procedió, ayer por la mañana, a la clasificación de las 21 ofertas presentadas para realizar las obras de reordenación de la Avenida do Malecón y de pavimentación de la zona infantil del parque García Bayón. Finalmente, la entidad situada en primer lugar ha sido Canarga S.L., que rebaja en casi 300.000 euros el presupuesto de licitación, con una oferta de 701.400 euros. La propuesta cuenta con un plazo de ejecución de 165 días naturales.

Actualmente, la Avenida do Malecón dispone de cuatro carriles de circulación: Dos para cada sentido, dando prioridad al tráfico de vehículos a motor antes que al tránsito peatonal. Además, existen aparcamientos en batería en sus dos márgenes y una zona central situada entre la rotonda de la terminal de autobuses y el cruce con Rosalía de Castro. Por otro lado, la zona de juegos infantil situada en el parque García Bayón contiene losetas de hormigón de caucho continuo que se encuentran en un estado muy deteriorado.

Así pues, el proyecto elaborado por los servicios municipales tiene como objetivo fundamental la reordenación de la Avenida do Malecón, dando preferencia al peatón ante los coches y confiriendo a los viales “el carácter urbano que les corresponde”, señalan desde el Concello. Se prevé, además, la ejecución de un carril bici que una el existente en el paseo do Touro con el de Coroso, dando así continuidad al mismo a lo largo de la fachada marítima del casco urbano. Por otra parte, está prevista la demolición de la actual terminal de autobuses y el palco de piedra y el rediseño de la rotonda de la terminal para realizar un mirador en el encuentro entre el paseo do Touro y el puerto. Por otro lado, se mantendrá un único carril por sentido en toda la avenida y se reordenará el espacio de aparcamiento en el entorno del mercado municipal, situando plazas en batería y una amplia zona peatonal.

En lo que respecta al parque García Bayón, se sustituirá el deteriorado pavimento de la zona de juegos por uno de caucho continuo y se instalará un carril bici de entre dos y dos metros y medio de anchura entre la rotonda de la terminal de autobuses y el paseo das Carolinas. Asimismo, se instalarán nuevas líneas de pluviales donde sea necesario (290 metros de tubería de PVC de 315 milímetros de diámetro, cinco acometidas, 65 arquetas de alcantarillado y 10 pozos de registro).