El Concello asegura que la EDAR cuenta con un sistema que evitará que produzcan malos olores

El tremendo malestar que tenían en la tarde del martes los residentes en los lugares de A Cerca (Aguiño) y A Graña (Carreira) como consecuencia de los “olores nauseabundos” procedentes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Couso y que tenían que soportar, ha provocado la reacción del Concello riveirense. Fuentes municipales indicaron que desde la Alcaldía se remitió ayer la incidencia, que fue recogida y comprobada por agentes de la Policía Local, a la empresa encargada de la puesta en funcionamiento de dicha instalación incluida en el sistema o red de saneamiento de Riveira que, tal y como se indicó en reiteradas ocasiones, se encuentra en periodo de pruebas.

Desde la Administración municipal insistieron en que una vez entre en funcionamiento dicha EDAR no va a generar malos olores, “porque conta cun sistema de desodorización que está pensado precisamente con esa mesma finalidade”, señalaron desde el equipo de gobierno. Los afectados indicaron que esos problemas de hedores no deberían producirse en una instalación tan moderna y con todos los avances, por lo que si se repiten volverán a avisar de esta incidencia que califican de “moi grave”. Del mismo modo, subrayaron que, aunque la depuradora esté en pruebas, no se debe consentir que haya estos problemas.