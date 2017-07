La edil de Igualdade de Rianxo denuncia por abusos sexuales al exalcalde de Cesures

Hadriana Ordóñez, concelleira de Benestar Social, Igualdade e Diversidade del Concello de Rianxo, presentó el pasado mes de junio una denuncia contra el exalcalde de Pontecesures, Manuel Luis Álvarez Angueira, su tío político, acusándolo de presuntos abusos sexuales continuados entre los años 1996 y 2001, cuando ella era menor de edad.

La titular del Juzgado de Instrucción de Padrón que lleva el caso lo archivó por “prescripción del delito” en un auto publicado el día 20 de junio. Sin embargo, Ordóñez recurrió y la jueza estimó parcialmente el recurso de reforma, de manera que revocó el auto “por el que se declaraba la extinción de la responsabilidad penal” de Álvarez Angueira.

El denunciado negaba ayer tajantemente los hechos de los que se le acusa: “É absolutamente falso, non é certo”, asegura Luís Álvarez Angueira a preguntas de este periódico. De hecho, añadía que puso el asunto en manos de sus representantes legales: “Xa contactei co meu avogado para que se formulen as accións xudiciais oportunas a quen corresponda”, apunta. Por el momento declinó hacer más declaraciones al respecto.



Citada a declarar

En su último escrito, la magistrada expone que es necesario practicar una serie de “diligencias iniciales para tratar de esclarecer la verdadera naturaleza de los hechos denunciados” al amparo de lo establecido en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que “no es posible resumir los hechos ocurridos durante cinco años en apenas cinco folios que componen la denuncia”.

Así, la jueza argumenta que “se considera imprescindible escuchar a la víctima para poder conocer con detalle los hechos ocurridos” en el periodo transcurrido entre los 11 y los 16 años de la actual concelleira de Igualdade de Rianxo.

La titular del juzgado ya citó a declarar a la denunciante “por si de su relato se pudieran extraer otros datos no reflejados en la denuncia que permitirían calificar los hechos denunciados como un delito más grave”, que de ser el caso, estaría “castigado con pena superior que el delito de abusos sexuales que inicialmente se le ha imputado al investigado” en el escrito de denuncia.

Familiar de la víctima

El denunciado, el exalcalde de Pontecesures, es tío político de la víctima. Presentar la querella implicó “atacar o sistema familiar dende a raíz”, explica Hadriana Ordóñez, que cuando decidió dar este paso contó con el apoyo de las personas más próximas a ella.

A mayores, Luis Álvarez Angueira y Hadriana Ordóñez también pertenecen al mismo partido político, el Bloque Nacionalista Galego, por el que ella es concelleira en Rianxo y él fue alcalde de Pontecesures durante 12 años. Por el momento Ordóñez ha recibido el respaldo de los compañeros de partido con los que compartió el relato de los supuestos abusos denuciados.