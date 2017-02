Joaquín Amills: “Diana Quer marca un antes y un después y hasta el ministro de Interior retuitea nuestras alertas”

Por mucho que se quiera decir, la desaparición en A Pobra de la joven madrileña Diana Quer no es un caso más y el tiempo lo está demostrando. Ello no sólo se debe a la gran repercusión mediática que ha tenido y que, en parte, sigue despertando. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, manifiesta que “Diana Quer está marcando un antes y un después y hasta el ministro de Interior retweetea nuestras alertas”, y confía que su homólogo de Justicia también lo acabe haciendo. Añadió que también ha cambiado mucho la forma y sensibilidad con que los medios de comunicación tratan las desapariciones, con un mayor compromiso y colaboración y ganas de mejorar los protocolos.



Respecto a las alertas que se activaron en países como Francia, Bélgica, Portugal, Italia, Polonia y países norteafricanos a partir de los quince días de que se denunció la desaparición de la joven madrileña, se podría decir que fue por inercia y en prevención cuando se pensaba todavía en la hipótesis de una marcha voluntaria -los padres la descartaban desde un primer momento-, ya que se trataba de una persona joven y con poder adquisitivo. “No se pierde nada ampliado la búsqueda y, por el contrario, se puede ganar mucho. Además, en los países de Europa del Este se opera de manera muy extraña”



Pero, Amills indica que eso lo descartan y que las que se activaron en varios condados de Estados Unidos a los dos meses de perdérsele la pista a Diana Quer y la que se hace ahora en países de Europa del Este -Rumanía, Servia, Bulgaria, Albania, Kosovo y Macedonia- responden a otras cuestiones que nada tienen que ver con el azar, sino con hipótesis que se barajan y se reafirman a partir de un trabajo de campo que efectuaron criminólogos que colaboran con la asociación y que ofrecen razones de peso como para que se busque en esos sitios. Agregó que todo ello se hace con el consentimiento de la madre y en comunicación con los investigadores, para facilitarles toda la información que se obtiene de esa labor, pues “lo que importa es ir sumando con un trabajo serio y de colaboración”.



Respecto a lo que le pudo ocurrir a la adolescente, Amills afirma que no hay indicios de que esté muerta, pues no aparecieron sangre, ropa, signos de lucha, ni hay investigados, por lo que resulta lógico que se sea optimista con que está viva y que el caso va a tener un feliz desenlace. De todas maneras, precisa que las familias “tienen subidas y bajadas emocionales y pasan de la esperanza al pesimismo en cuestión de 5 minutos. La madre de la joven, Diana López-Pinel, con la que SOS Desaparecidos mantiene contacto, le llegó a manifestar ala criminóloga Icíar Iriondo que “me han arrancado la vida en vida”, lo que demuestra cual era su sentimiento en ese momento.



Amills añade que el tiempo no corre a favor, pero eso sucede más con las personas mayores o que están medicadas, pero en el caso de una joven las opciones de supervivencia son mayores y que, por ello, deben confiar.