Juzgan a la matriarca del poblado de A Conlleira por tráfico de drogas

Dolores Pilar Silva Gabarri, la matriarca del poblado ribeirense de A Conlleira, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. Será con motivo del juicio señalado para mañana a las 10.00 horas en la sala de vistas de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña. Se la juzgará por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas por el que fue investigada y procesada en una causa que instruyó el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Ribeira. Por la comisión del referido delito, la Fiscalía solicita para ella la imposición de una condena de cuatro años de prisión, así como 600 euros de multa, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, y el abono de las costas judiciales. Respecto a la droga intervenida, el Ministerio Público interesa que se le de el destino legal y reglamentario, que no es otro que su destrucción.

Los hechos de que se le acusa tuvieron lugar en la mañana del 21 de mayo de 2015, cuando se produjo un importante desembarco de efectivos de la Guardia Civil, que acabó con la detención de Dolores Pilar Silva Gabarri, de 69 años, y de su hijo Adolfo Borja Silva “El Peré”, ambos por el referido delito de tráfico de drogas y también por el de receptación. Los agentes de la Benemérita hallaron en poder de la mujer, que tiene antecedentes penales no computables, un total de nueve papelinas de heroína, con un peso neto de 1,401 gramos de una pureza del 35,24% y con un valor en el mercado ilícito de casi 290 euros. También se le incautaron 500 euros que llevaba en su cartera repartidos en billetes de 10, 20 y 50 euros. El Ministerio Público considera que la cantidad de la referida sustancia la tenía consigo “con el fin de transmitirla a terceras personas”.

Puesta en libertad

En aquel momento, “El Peré ya quedó en libertad a las pocas horas de su arresto y tras prestar declaración en un cuartel del instituto armado de la zona. Su madre lo hizo a la mañana siguiente, pero tras pasar a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 ribeirense, que estaba en funciones de guardia. En aquel momento, la decisión de la jueza se produjo como consecuencia de que fue la única medida que se solicitó por parte del abogado defensor, puesto que la Fiscalía no pidió comparecencia para proponer la adopción de medida preventiva alguna para ella.

Respecto a Pilar Silva Gabarri cabe señalar que en el momento de su detención hace dos años y medio se había cumplido aproximadamente doce meses de su salida de la cárcel tras cumplir una condena de 8 años de privación de libertad por un delito semejante, tras ser arrestada por su implicación en operaciones de narcotráfico y de receptación de joyas robadas. Hasta hace unos doce años, la matriarca de A Conlleira era considerada por las fuerzas de seguridad la principal distribuidora de estupefacientes en O Barbanza, pues sostenían que tanto ella como su familia llevaban décadas controlando gran parte del mercado de al cocaína y heroína desde su poblado. l