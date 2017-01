La madre de Diana Quer abandonó el pasado miércoles la vivienda de veraneo en el lugar de Cabío, a donde llegó a última hora del 29 de diciembre para pasar el Fin de Año. Su objetivo era el de sentirse más cerca de su hija mayor en el mismo lugar en el que desapareció en la madrugada del 22 de agosto, y lo logró con creces, pues regresó muy reconfortada a su casa en la urbanización Monte Alina, en de Pozuelo. A ello contribuyó el tiempo que dedicó a pensar con tranquilidad, como los contactos que mantuvo con algunas personas. Al llegar a A Pobra dijo que estaba “triste, muy triste”, y se marchó diciendo que “estoy bien, tranquila”.

A su salida de la casa pobrense le manifestó a los micrófonos de Espejo Público que se sigue aferrando a la fe y la esperanza de que su hija mayor sigue viva. “No hay nada que me demuestre lo contrario. Siempre lo he dicho y hay posibilidades de que Diana pueda estar en algún sitio y que aparezca como lo ha hecho gente después de 6 o 12 meses”. Diana López-Pinel indicó que su mente tiene “tendencia a ser positiva” y que va a seguir siéndolo. Respecto a informaciones sobre la localización del autor del inquietante e-mail que recibió SOS Desaparecidos suplantando la identidad de su hija, manifestó que ella sólo le da validez a la información que le llega a través de la Policía Judicial y la UCO, pues si tuviera que plantear como reales todas las noticias que salen “me volvería loca”, precisó la madre.

Sobre A Pobra, declaró que le tiene mucho cariño y les gusta a todos, que han venido siempre y que no va a dejar de venir por las circunstancias de que esté ligada a la desaparición de Diana. “Esto ha ocurrido aquí, pero podría haber pasado en cualquier otro lugar. No por ello va a ser un sitio al que no volver, todo lo contrario”, concluyó.