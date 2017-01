A POBRA - Investigan una goma del pelo que encontró la madre de Diana Quer horas después de la desaparición

Una goma del pelo de color negro que la madre de Diana Quer encontró en la calle donde estaban los feriantes a las pocas de denunciar la desaparición forma parte de la investigación de la Unidad Central Operativa sobre este complejo caso. Así se ha dado a conocer esta mañana en el programa Espejo Público, en el que también se dieron a conocer las reacciones al respecto de Diana López-Pinel, que manifestó que está segura de que es de su hija mayor -en su momento ya indicó que era de la misma marca de unos grandes almacenes de la que utiliza ella-, que solía llevar en la muñeca, y que eso significa que se resistió. También señaló desde un primer momento que era demasiada casualidad que apareciera en el entorno del último lugar del que se tiene conocimiento en el que fue vista, el puente de San Antonio. De tener validez ese objeto físico, según la progenitora, se confirmaría su tesis de que fue raptada y que está retenida contra su voluntad.

Cabe recordar que la madre de Diana Quer la encontró poco después de salir a realizar una búsqueda por el entorno tras recibir una captura del inquietante mensaje que u hija le mandó por whatsapp a un amigo de Madrid en el que le escribía "me estoy acojonando" ya que un individuo la estaba llamando y que le decía "morena ven aquí", él último que envió desde su teléfono móvil. Diana López-Pinel se lo comunicó a efectivos de la Guardia Civil, que en un primer momento no recogieron ese objeto no tanto por no darle importancia, sino por la creencia de que estaba muy contaminada. Sin embargo, con al incorporación al caso de los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid, estos últimos decidieron que debía ser analizada. Por el momento se desconoce si se han producido avances a este respecto. Lo que si se sabe por las investigaciones practicadas es que una persona que estaba entre los feriantes se digirió hacia Diana Quer o una joven muy parecida a ella con una expresión grosera para referirse a una parte de su cuerpo.