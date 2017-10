Reportaje | Todos con Aitor

El medio año que tendrá el joven delantero Aitor Vinagre Rigo para recuperarse de su grave lesión en el fémur y ligamentos de la rodilla se le puede hacer más corto, no tanto por el hecho de que se vean acortados los plazos previstos, sino por el cariño que está recibiendo puede hacer que . A las visitas, llamadas y mensajes que estuvo recibiendo, así como a la pancarta exhibida por el equipo sénior en el partido que disputó hace un par de semanas contra el Baroña en Porto do Son, se sumó ayer un espectacular recibimiento en el campo de A Trinidade, en donde se lesionó en la disputa de un balón dividido hace quince días justo en el momento en que el árbitro pitaba el final del encuentro contra el Puebla, y en el que trató de defender la apretada victoria en el marcador (2-1).

Sus compañeros del equipo juvenil del Atlético Oleiros, así como directivos y aficionados, no quisieron dejar pasar ayer la ocasión de rendirle un cálido homenaje. En los prolegómenos del partido de ayer contra el Sálvora, Aitor se acercó con sus padres hasta el vestuario para insuflarles ánimos, pero no se esperaba lo que le iban a hacer luego ellos a él, Lo recibieron sobre el césped artificial vestidos con camisetas de color rojo en las que, además de una imagen del bravo goleador, se incluyeron palabras de aliento. Mientras que en la parte delantera, junto al escudo del club, se podía leer “Ánimo Aitor”, mientras que en la parte posterior incluyeron la expresión: “La onda roja está contigo. Ánimo, Campeón”. Lo que no pudieron fue ofrecerle la victoria, pues los visitantes se impusieron 1-4 (0-1 al descanso), pese a que se vaciaron sobre el terreno de juego para lograrlo. Al menos, su compañero le dedicó el gol que anotó y que, a buen seguro, volverá a marcar Aitor.