Roba por el método del tirón el bolso a una ribeirense, a la que arrastró 10 metros por la calle

Una ribeirense de 53 años fue asaltada poco antes de las tres menos cuarto de la tarde de ayer por un individuo que le robó el bolso por el método del tirón. La mujer estaba tratando de abrir la puerta del edificio donde reside en la Rúa Manzanares, cuando ese individuo le cogió el bolso que ella llevaba colgado de un brazo. Debido a que no quería soltarlo, el ladrón tiró con fuerza y arrastró por la calle a esa vecina en un tramo de unos diez metros, hasta que logró arrebatárselo, quedando ella tirada y malherida sobre la calzada. Ocurrió durante escasos segundos y de nada sirvieron los gritos de la víctima, pues cuando llegaron a auxiliarla ya se había marchado el asaltante.

El hombre era, según algunos testigos, de constitución delgada y de unos 180 centímetros de altura, vestía una chaqueta verde y tapaba su cabeza con la capucha azul de una sudadera. Tras el robo con violencia e intimidación huyó del lugar a la carrera por la Rúa Cervantes, pudiendo ser visto por varias personas. Incluso, hubo algún testigo que manifestó que lo vio acceder a un inmueble de esa misma calle, en donde se sospecha que entró en un piso en el que los residentes de ese entorno apuntan que se vende droga, y que compró con el botín obtenido, de 40 euros. Una mujer que se encontraba a escasos metros de ese domicilio indicó que vio salir a ese individuo y que, aunque no sabe su nombre, afirmó que sería capaz de reconocerlo perfectamente si le muestran una fotografía suya entre las de otras personas en un álbum, por lo que no parece que vaya a resultar difícil descubrir de quien se trata.

Una persona alertó a la Policía Local ribeirense de este robo, desde donde se dio aviso a la comisaría, que movilizó una patrulla al lugar de los hechos e incluso trataron de localizar al ladrón, pero no lo consiguieron. Los agentes se entrevistaron con varias personas y recabaron la máxima información posible para que sus compañeros de la Policía Judicial se encarguen de las investigaciones. La víctima, que se encontraba bastante nerviosa y se quejaba de dolores en una pierna, tenía previsto acudir al centro de salud para determinar el alcance de las heridas que pudo sufrir, le hicieran las curas, para luego acudir con el informe médico hasta las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía a presentar la correspondiente denuncia.